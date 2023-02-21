Макрон: заявления РФ об экономических успехах – это пропаганда

Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник назвал "пропагандой" сообщения официальной российской статистики о том, что экономический спад в РФ оказался не таким сильным, как прогнозировалось.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, Макрон сказал во время посещения крупнейшего в Европе оптового рынка Rungis в северном французском департаменте Валь-де-Марн.

Президента Франции попросили прокомментировать опубликованные накануне данные российского статистического ведомства "Росстат", согласно которым сокращение российского валового внутреннего продукта в 2022 году составило 2,1% - несмотря на масштабные санкции.

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"Они зарабатывают деньги на газе, который продают другим, но остальная экономика очень страдает. Поэтому я совершенно не верю этим числам", - заявил Макрон.

По его словам, российская статистика - "это пропаганда, это страна, которая уже не является демократической, свободной страной, с независимым институтом (статистики)". "Это они говорят (что падение составляет) 2%, я говорю, что это гораздо больше", - добавил президент Франции.

Макрон также подчеркнул, что "сотни тысяч молодых людей... уехали (из России), потому что не были мобилизованы", и что россияне "потеряли много возможностей" под экономическим углом зрения.

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Напомним, в начале января президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции Европейского Союза, которые были введены в отношении России после вторжения в Украину, на десятилетия отправят ее экономику в рецессию.

Накануне высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель выразил уверенность, что десятый пакет санкций против России будет принят к годовщине полномасштабного вторжения в Украину.