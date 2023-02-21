Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава МЗС Словаччини вилаяв Орбана російською фразою: "Иди на х*й"

"Європейська правда"Вівторок, 21 лютого 2023, 18:46
ВІКТОР ОРБАН, GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер вилаявся на адресу угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана за його політику, що грає на руку президенту Росії Володимиру Путіну.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму обширному дописі на Facebook глава словацького відомства, серед іншого, стверджує, що військова допомога Україні є морально правильною, оскільки росіяни вторглися в Україну і вбивають українців.

Він наголосив, що Євросоюз єдиний у допомозі Києву - лише Угорщина тримається осторонь. 

Качер зазначив, що позиція прем'єр-міністра Угорщини про те, що "це не наша війна", є морально неприйнятною.

"На вихідних їхній карпатський пророк просторікував про те, що це не наша війна. Це "просто військовий конфлікт між двома слов'янськими державами". Треба було залишити їх у спокої, ізолювати. Тобто, нехай росіяни швиденько переб'ють українців. Нехай вони не хвилюються. Як огидно. Як жалюгідно. Як не по-християнськи. Святий Мартин Турський (народився в нинішній Угорщині) помер би від сорому за таких християн", - написав глава МЗС Словаччини.

Качер зазначив, що в одному згоден з "цими карпатськими колаборантами російських агресорів".

ВІДЕО ДНЯ

"Постачання зброї в Україну затягує конфлікт і відтерміновує мир. Найбільшим постачальником зброї в Україну є Росія. Спочатку вона постачала їм і "зелених чоловічків". Вони не були росіянами, а якщо і були, то лише у відпустці в Україні. Вони відкрито нападають і постачають зброю в Україну вже рік. Щойно росіяни припинять постачати зброю в Україну, зберуть речі і поїдуть додому, в той самий момент інші перестануть підтримувати Київ у військовому плані і настане мир. Все дуже просто", - наголосив Качер.

Він також розкритикував позицію експрем’єра Словаччини Роберта Фіцо, який, за словами Качера, хоче "путінського миру, як Орбан".

"Орбан робить в Угорщині те саме, що ми робили б у Словаччині, якби в уряді була партія Smer - SD (Роберта Фіцо. - Ред.)", - зазначив Качер.

За його словами, Словаччина є частиною розвиненого світу, тому він "не хоче, щоб ми "робили як Орбан".

"Для колабораціоністів Путіна, і особливо для наших в Карпатському басейні і високогір’ї, для всіх тих, хто хоче миру ціною знищення України, у мене є тільки одне послання", - зазначив словацький дипломат і додав лайку російською мовою: "Иди на х*й".

Зазначимо, що минулого місяця Віктор Орбан на зустрічі з журналістами у Будапешті заявив, що мета Росії - перетворити Україну на некеровану руїну, щоб Захід не міг заявити про неї "як про приз", а Україна, як Афганістан, тепер є "нічийною землею". Після цього МЗС України викликало угорського посла для пояснень.

Читайте також: Здолати вічного Орбана: хто допоможе вийти з кризи у відносинах України та Угорщини.

Підтримайте УП на Patreon

Теми: СловаччинаУгорщинаОрбан
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Все пішло жахливо не так: FT дізналася, як Путін готував вторгнення в Україну

Суд арештував майно дружини Медведчука на понад 5,6 мільярда гривень

фото, відео У Лондоні на дорозі біля посольства РФ намалювали величезний прапор України

документ, оновлено від 12:58Рада забрала мандат у Трухіна, він раніше написав заяву

відео Путін зізнався, що сам насилу б вислухав 2 години своєї балаканини

відеоПовітряні сили показали німецький Gepard на полюванні

Усі новини...
Словаччина
Словаччина заперечує навмисну затримку німецької техніки для України на кордоні
Словаччина кілька тижнів не пропускає на кордоні з України німецькі гаубиці для ремонту – ЗМІ
Експрем’єр Словаччини пропонує платити громадянам по 500 євро, щоб збільшити явку на виборах
Останні новини
17:39
Рада ухвалила законопроєкт про компенсації за пошкоджене і зруйноване житло
17:37
Центральні органи влади у Німеччині 24 лютого піднімуть прапори України
17:36
Носимо на ногах по 5 кг української землі: військовий розповів про оборону Бахмута
17:34
Стартував перший мистецький аукціон від УП та "Повернись живим" для збору кримській бригаді
17:31
Маріуполь вже не є недосяжним для ЗСУ – ОК "Південь" про вибухи в місті
17:27
Російську нафту перевантажують для продажу в обхід санкцій біля узбережжя Греції - Bloomberg
17:21
Лукашенко заявив, що не бачить планів України нападати, оцінив позитивно
17:16
"Там, де немає дронів, розхідним матеріалом стають люди" – Марія Берлінська
16:54
Прем’єр Іспанії анонсував передачу Україні десяти танків Leopard 2
16:54
Уряд Британії продовжив тарифні пільги для України до початку 2024 року
Усі новини...