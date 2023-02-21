Глава МИД Словакии обругал Орбана русской фразой: "Иди на х*й"

Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер выругался в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана за его политику, играющую на руку президенту России Владимиру Путину.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своей обширной заметке на Facebook глава словацкого ведомства, среди прочего, утверждает, что военная помощь Украине является морально правильной, поскольку россияне вторглись в страну и убивают украинцев.

Он подчеркнул, что Евросоюз единственный в помощи Киеву - только Венгрия держится в стороне.

Качер отметил, что позиция премьер-министра Венгрии о том, что "это не наша война", является морально неприемлемой.

"На выходных их карпатский пророк разглагольствовал о том, что это не наша война. Это "просто военный конфликт между двумя славянскими государствами". Надо было оставить их в покое, изолировать. То есть, пусть россияне быстренько перебьют украинцев. Пусть они не волнуются. Как отвратительно. Как жалко. Как не по-христиански. Святой Мартин Турский (родился в нынешней Венгрии) умер бы от стыда за таких христиан", - написал глава МИД Словакии.

Качер отметил, что в одном согласен с "этими карпатскими коллаборационистами российских агрессоров".

ВИДЕО ДНЯ

"Поставка оружия в Украину затягивает конфликт и откладывает мир. Крупнейшим поставщиком оружия в Украину является Россия. Сначала она поставляла им и "зеленых человечков". Они не были россиянами, а если и были, то только в отпуске в Украине. Они открыто нападают и поставляют оружие в Украину уже год. Как только россияне прекратят поставлять оружие в Украину, соберут вещи и поедут домой, в тот же момент другие перестанут поддерживать Киев в военном плане и наступит мир. Все очень просто", - подчеркнул Качер.

Он также раскритиковал позицию экс-премьера Словакии Роберта Фицо, который, по словам Качера, хочет "путинского мира, как Орбан".

"Орбан делает в Венгрии то же, что мы делали бы в Словакии, если бы в правительстве была партия Smer - SD (Роберта Фицо. - Ред.)", - отметил Качер.

По его словам, Словакия является частью развитого мира, поэтому он "не хочет, чтобы мы "делали как Орбан".

"Для коллаборационистов Путина, и особенно для наших в Карпатском бассейне и высокогорье, для всех тех, кто хочет мира ценой уничтожения Украины, у меня есть только одно послание", - отметил словацкий дипломат и добавил ругательство на русском языке: "Иди на х*й".

Отметим, что в прошлом месяце Виктор Орбан на встрече с журналистами в Будапеште заявил, что цель России - превратить Украину в неуправляемую руину, чтобы Запад не мог заявить о ней "как о призе", а Украина, как Афганистан, теперь является "ничейной землей". После этого МИД Украины вызвал венгерского посла для объяснений.

Читайте также: Одолеть вечного Орбана: кто поможет выйти из кризиса в отношениях Украины и Венгрии.