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Байден розказав у Варшаві, яким побачив Київ за рік війни

"Європейська правда"Вівторок, 21 лютого 2023, 18:29
Байден розказав у Варшаві, яким побачив Київ за рік війни
ЗЕЛЕНСЬКИЙ І БАЙДЕН У КИЄВІ 20 ЛЮТОГО. ФОТО: ОП

Президент США Джо Байден у своїй промові у Варшаві поділився враженнями від поїздки до Києва. 

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Рік тому світ готувався до падіння Києва. Ну, я щойно приїхав з Києва і можу повідомити, що Київ тримається міцно", - заявив Байден, додавши, що місто стоїть "гордо", а найголовніше - "вільно".

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Він також сказав, що для нього стало честю відвідати меморіал полеглих українських героїв у Києві.

Байден додав, що весь світ пройшов випробування у своїй реакції на війну з Росією, яка розпочалася рік тому, та не став відвертати свій погляд.

"Ми відреагували, ми будемо реагувати, ми будемо об'єднані - і світ не буде дивитися в інший бік", - сказав байден.

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За його словами, Путін очікував, що український народ відступить, коли його танки увійшли в Україну 24 лютого.

"Але український народ занадто хоробрим… Ми були занадто об'єднані, демократія була занадто сильною", - заявив президент США.

Як повідомлялося, Байден лише у п'ятницю вирішив здійснити ризикований візит до Києва 20 лютого після того, як отримав брифінг в Овальному кабінет від провідних членів своєї команди з національної безпеки.

Під час візиту американський президент анонсував новий пакет військової допомоги від США та додаткові санкції проти Росії за агресію.

Розбір деталей візиту Байдена дивіться у новому відео "Європейської правди".

Теми: БайденКиїввійнаПольща
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