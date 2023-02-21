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Байден рассказал в Варшаве, каким увидел Киев за год войны

"Европейская правда"Вторник, 21 февраля 2023, 18:29
Байден рассказал в Варшаве, каким увидел Киев за год войны
ЗЕЛЕНСКИЙ И БАЙДЕН В КИЕВЕ 20 ФЕВРАЛЯ. ФОТО: ОП

Президент США Джо Байден в своей речи в Варшаве поделился впечатлениями от поездки в Киев.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Год назад мир готовился к падению Киева. Ну, я только что приехал из Киева и могу сообщить, что Киев держится крепко", - заявил Байден, добавив, что город стоит "гордо", а самое главное - "свободно".

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Он также сказал, что для него стало честью посетить мемориал павших украинских героев в Киеве.

Байден добавил, что весь мир прошел испытания в своей реакции на войну с Россией, которая началась год назад, и не стал отворачивать свой взгляд.

"Мы отреагировали, мы будем реагировать, мы будем объединены - и мир не будет смотреть в другую сторону", - сказал Байден.

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По его словам, Путин ожидал, что украинский народ отступит, когда его танки вошли в Украину 24 февраля.

"Но украинский народ был слишком храбрым... Мы были слишком объединены, демократия была слишком сильной", - заявил президент США.

Как сообщалось, Байден только в пятницу решил осуществить рискованный визит в Киев 20 февраля после того, как получил брифинг в Овальном кабинет от ведущих членов своей команды по национальной безопасности.

Во время визита американский президент анонсировал новый пакет военной помощи от США и дополнительные санкции против России за агрессию.

Разбор деталей визита Байдена смотрите в новом видео "Европейской правды".

Темы: БайденКиеввойнаПольша
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