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Байден в Польше: Россия никогда не победит Украину

"Европейская правда"Вторник, 21 февраля 2023, 19:34
джо байден в польше, Getty Images

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, выступая в Варшаве во вторник с речью, заявил, что союзники Украины не "устанут" поддерживать ее в противостоянии российской полномасштабной агрессии, а Киев "никогда не будет" побеждена РФ.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Сомнений быть не должно: наша поддержка Украины не пошатнется, НАТО не будет разделенным, и у нас не наступит усталость. Жажда и желание Путина к земле и власти потерпит неудачу - а любовь украинского народа к своей стране возьмет верх. Демократические государства мира будут защищать свои свободы сегодня, завтра и всегда", - подчеркнул американский президент.

Байден подчеркнул, что "на кону сейчас - свобода", а мир понял, что "удовлетворить аппетиты агрессора невозможно, им надо противостоять". "Автократы понимают только одно слово: нет, нет, нет! Нет, вы не захватите мою страну, не заберете мою свободу, не заберете мое будущее", - добавил он.

Прокомментировал президент США и действия российского визави Владимира Путина, заверив, что ему не удастся достичь своих целей в Украине.

"Диктатор, который годами отстраивал империю, никогда не подавит любовь народа к свободе, жестокость никогда не сломает волю свободных людей, а Украина никогда не будет побеждена Россией. Никогда!" - подчеркнул лидер США.

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщалось, Байден только в пятницу решил осуществить рискованный визит в Киев 20 февраля после того, как получил брифинг в Овальном кабинет от ведущих членов своей команды по национальной безопасности. Во время визита американский президент анонсировал новый пакет военной помощи от США и дополнительные санкции против России за агрессию.

Разбор деталей визита Байдена смотрите в новом видео "Европейской правды".

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Темы: БайденРосcиявойнаУкраина
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