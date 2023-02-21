Байден підтвердив: Будуть нові санкції проти Росії цього тижня

США та їхні західні союзники мають намір оголосити про нові санкції проти Росії цього тижня.

Це підтвердив під час виступу у Варшаві президент Джо Байден, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми продовжуємо підтримувати найбільший санкційний режим, який коли-небудь в історії застосовувався проти держави. Ми збираємось оголосити подальші санкції цього тижня разом з нашими партнерами", - сказав Байден.

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За його словами, вони "притягнуть до відповідальності тих, хто несе відповідальність за цю війну".

Байден додав, що вони прагнутимуть покарати винних у воєнних злочинах та злочинах проти людяності, які продовжують чинити росіяни.

Президент США відвідав Варшаву відразу після несподіваного візиту до Києва.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, Байден лише у п'ятницю вирішив здійснити ризикований візит до Києва 20 лютого після того, як отримав брифінг в Овальному кабінет від провідних членів своєї команди з національної безпеки.

Розбір деталей візиту Байдена дивіться у новому відео "Європейської правди".