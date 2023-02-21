Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Байден підтвердив: Будуть нові санкції проти Росії цього тижня

"Європейська правда"Вівторок, 21 лютого 2023, 18:43
Байден підтвердив: Будуть нові санкції проти Росії цього тижня
БАЙДЕН У КИЄВІ 20 ЛЮТОГО. ФОТО: ОП

США та їхні західні союзники мають намір оголосити про нові санкції проти Росії цього тижня. 

Це підтвердив під час виступу у Варшаві президент Джо Байден, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми продовжуємо підтримувати найбільший санкційний режим, який коли-небудь в історії застосовувався проти держави. Ми збираємось оголосити подальші санкції цього тижня разом з нашими партнерами", - сказав Байден.

Реклама:

За його словами, вони "притягнуть до відповідальності тих, хто несе відповідальність за цю війну".

Байден додав, що вони прагнутимуть покарати винних у воєнних злочинах та злочинах проти людяності, які продовжують чинити росіяни.

Президент США відвідав Варшаву відразу після несподіваного візиту до Києва.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, Байден лише у п'ятницю вирішив здійснити ризикований візит до Києва 20 лютого після того, як отримав брифінг в Овальному кабінет від провідних членів своєї команди з національної безпеки.

Розбір деталей візиту Байдена дивіться у новому відео "Європейської правди".

Теми: БайденсанкціїРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Усі новини...
Байден
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
Зеленський і Байден говорили про передачу F-16 Україні і покарання Росії
Лідерство США у підтримці України спрямувало дугу історії в бік добра – Зеленський
Останні новини
11:51
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання судитимуть через жорстоке поводження з дітьми
11:40
У Київраді допускають часткове закриття і червоної гілки метро
11:34
Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"
11:30
"Укренерго": через негоду знеструмлені 132 населені пункти, понад 100 – більше доби
11:28
На залізничному вокзалі Києва відкриють інтерактивну різдвяну виставку "Зірка сходить"
11:25
Google виплатить 700 мільйонів доларів споживачам у США для врегулювання позову
11:20
США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 
11:07
інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування
11:05
Нардеп Гончаренко заявив про виявлення "жучка" у себе вдома, поліція розслідує
11:02
"Укргазвидобування" запустило дві нові свердловини: дають 200 тисяч кубів газу на добу
Усі новини...
Реклама: