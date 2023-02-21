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Байден подтвердил: Будут новые санкции против России на этой неделе

"Европейская правда"Вторник, 21 февраля 2023, 18:43
Байден подтвердил: Будут новые санкции против России на этой неделе
БАЙДЕН В КИЕВЕ 20 ФЕВРАЛЯ. ФОТО: ОП

США и их западные союзники намерены объявить о новых санкциях против России на этой неделе. 

Это подтвердил во время выступления в Варшаве президент Джо Байден, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы продолжаем поддерживать самый большой санкционный режим, который когда-либо в истории применялся против государства. Мы собираемся объявить дальнейшие санкции на этой неделе вместе с нашими партнерами", - сказал Байден.

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По его словам, они "привлекут к ответственности тех, кто несет ответственность за эту войну".

Байден добавил, что они будут стремиться наказать виновных в военных преступлениях и преступлениях против человечности, которые продолжают совершать россияне.

Президент США посетил Варшаву сразу после неожиданного визита в Киев.

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщалось, Байден только в пятницу решил осуществить рискованный визит в Киев 20 февраля после того, как получил брифинг в Овальном кабинете от ведущих членов своей команды по национальной безопасности.

Разбор деталей визита Байдена смотрите в новом видео "Европейской правды".

Темы: БайденсанкцииРосcия
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