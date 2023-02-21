У 2024 році Сполучені Штати приймуть саміт НАТО, що відзначить 75-річчя заснування організації.

Про це заявив у вівторок президент США Джо Байден у своєму виступі в Варшаві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Наступного року я прийму всіх членів НАТО на наш саміт-2024 в Сполучених Штатах. Разом ми відсвяткуємо 75-ту річницю найсильнішого оборонного альянсу в історії світу: НАТО", - сказав Байден

Він також підтвердив підтримку Сполученими Штатами статті 5 Північноатлантичного договору, ключовим пунктом якого є принцип, що напад на одного члена НАТО є нападом на всіх союзників.

"Нехай не буде сумнівів: прихильність Сполучених Штатів нашому альянсу та статті 5 надійна. І це знає кожен член НАТО, і Росія також: напад на одного – це напад на всіх. Це священна клятва", – сказав він.

Байден також заявив, що союзники не "втомляться" підтримувати Київ у протистоянні російській повномасштабній агресії, а Росія ніколи не переможе Україну.

Байден також підтвердив, що США та їхні західні союзники мають намір оголосити про нові санкції проти Росії цього тижня.