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США примут саммит НАТО в 2024 году – Байден

"Европейская правда"Вторник, 21 февраля 2023, 18:49
США примут саммит НАТО в 2024 году – Байден
БАЙДЕН В КИЕВЕ 20 ФЕВРАЛЯ. ФОТО: ОП

В 2024 году Соединенные Штаты примут саммит НАТО, который отметит 75-летие основания организации.

Об этом заявил во вторник президент США Джо Байден в своем выступлении в Варшаве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"В следующем году я приму всех членов НАТО на наш саммит-2024 в Соединенных Штатах. Вместе мы отпразднуем 75-ю годовщину сильнейшего оборонного альянса в истории мира: НАТО", - сказал Байден 

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Он также подтвердил поддержку Соединенными Штатами статьи 5 Североатлантического договора, ключевым пунктом которого является принцип, что нападение на одного члена НАТО является нападением на всех союзников. 

"Пусть не будет сомнений: приверженность Соединенных Штатов нашему альянсу и статье 5 надежна. И это знает каждый член НАТО, и Россия также: нападение на одного - это нападение на всех. Это священная клятва", - сказал он.

Байден также заявил, что союзники не "устанут" поддерживать Киев в противостоянии российской полномасштабной агрессии, а Россия никогда не победит Украину.

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Байден также подтвердил, что США и их западные союзники намерены объявить о новых санкциях против России на этой неделе.

Темы: НАТОБайденСША
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