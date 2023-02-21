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Росія обіцяє не нарощувати ядерний арсенал після призупинення ключового договору зі США

"Європейська правда"Вівторок, 21 лютого 2023, 19:52

Російська сторона покладає на США провину за своє рішення призупинити дію Договору про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3) і запевняє, що не збирається у зв’язку з цим збільшувати власний ядерний арсенал.

Про це йдеться в заяві російського міністерства закордонних справ, яку цитує "Європейська правда".

Як стверджується в заяві, до призупинення СНО-3 призвели "крайній ступінь ворожості Вашингтона, конфронтація, яку він нагнітає, і відкрито взятий курс на зловмисну ескалацію конфлікту в Україні та навколо неї".

"Є всі підстави констатувати, що політика США спрямована на підрив національної безпеки Росії, що прямо суперечить закріпленим у преамбулі ДСНО фундаментальним принципам і розумінням, на яких ґрунтується Договір і без яких він не був би укладений", – стверджують в МЗС Росії.

Це, на думку російського зовнішньополітичного відомства, означає "докорінну зміну обставин", якщо порівняти з тими, за яких договір укладався, а отже, "ведення справ зі США і загалом із Заходом у звичайному режимі більше не видається можливим".

Окремо Росія говорить про, на її думку, неодноразові порушення Штатами положень СНО-3 й висловлює обурення тим, що минулого року вони запросили інспекції на російських ядерних об’єктах.

"При цьому з метою підтримання достатнього ступеня передбачуваності та стабільності в ракетно-ядерній сфері Росія має намір дотримуватися відповідального підходу і продовжить у межах життєвого циклу Договору неухильно дотримуватися передбачених ним кількісних обмежень на СНО", – підкреслюють в російському МЗС.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, у вівторок президент Росії Владімір Путін оголосив про призупинення участі Москви в останньому договорі про контроль над озброєннями між двома головними ядерними державами світу.

Договір про стратегічні наступальні озброєння, який у 2021 році продовжили на п'ять років, залишається єдиним чинним між РФ і США договором у сфері контролю озброєнь. Підписаний у 2010 році договір обмежує стратегічні носії та ядерні боєголовки РФ і США до 700 і 1550 відповідно.

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Теми: Росіяядерна зброя
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