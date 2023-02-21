Росія обіцяє не нарощувати ядерний арсенал після призупинення ключового договору зі США
Російська сторона покладає на США провину за своє рішення призупинити дію Договору про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3) і запевняє, що не збирається у зв’язку з цим збільшувати власний ядерний арсенал.
Про це йдеться в заяві російського міністерства закордонних справ, яку цитує "Європейська правда".
Як стверджується в заяві, до призупинення СНО-3 призвели "крайній ступінь ворожості Вашингтона, конфронтація, яку він нагнітає, і відкрито взятий курс на зловмисну ескалацію конфлікту в Україні та навколо неї".
"Є всі підстави констатувати, що політика США спрямована на підрив національної безпеки Росії, що прямо суперечить закріпленим у преамбулі ДСНО фундаментальним принципам і розумінням, на яких ґрунтується Договір і без яких він не був би укладений", – стверджують в МЗС Росії.
Це, на думку російського зовнішньополітичного відомства, означає "докорінну зміну обставин", якщо порівняти з тими, за яких договір укладався, а отже, "ведення справ зі США і загалом із Заходом у звичайному режимі більше не видається можливим".
Окремо Росія говорить про, на її думку, неодноразові порушення Штатами положень СНО-3 й висловлює обурення тим, що минулого року вони запросили інспекції на російських ядерних об’єктах.
"При цьому з метою підтримання достатнього ступеня передбачуваності та стабільності в ракетно-ядерній сфері Росія має намір дотримуватися відповідального підходу і продовжить у межах життєвого циклу Договору неухильно дотримуватися передбачених ним кількісних обмежень на СНО", – підкреслюють в російському МЗС.
Нагадаємо, у вівторок президент Росії Владімір Путін оголосив про призупинення участі Москви в останньому договорі про контроль над озброєннями між двома головними ядерними державами світу.
Договір про стратегічні наступальні озброєння, який у 2021 році продовжили на п'ять років, залишається єдиним чинним між РФ і США договором у сфері контролю озброєнь. Підписаний у 2010 році договір обмежує стратегічні носії та ядерні боєголовки РФ і США до 700 і 1550 відповідно.