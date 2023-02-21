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Россия обещает не наращивать ядерный арсенал после приостановки ключевого договора с США

"Европейская правда"Вторник, 21 февраля 2023, 19:52

Российская сторона возлагает на США вину за свое решение приостановить действие Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и уверяет, что не собирается в связи с этим увеличивать собственный ядерный арсенал.

Об этом говорится в заявлении российского министерства иностранных дел, которое цитирует "Европейская правда".

Как утверждается в заявлении, к приостановке СНВ-3 привели "крайняя степень враждебности Вашингтона, конфронтация, которую он нагнетает, и открыто взятый курс на злонамеренную эскалацию конфликта в Украине и вокруг нее".

"Есть все основания констатировать, что политика США направлена на подрыв национальной безопасности России, что прямо противоречит закрепленным в преамбуле ДСНВ фундаментальным принципам и пониманиям, на которых основывается Договор и без которых он не был бы заключен", - утверждают в МИД России.

Это, по мнению российского внешнеполитического ведомства, означает "коренное изменение обстоятельств" по сравнению с теми, при которых договор заключался, а значит, "ведение дел с США и в целом с Западом в обычном режиме больше не представляется возможным".

Отдельно Россия говорит о, по ее мнению, неоднократных нарушениях Штатами положений СНВ-3 и выражает возмущение тем, что в прошлом году они запросили инспекции на российских ядерных объектах.

"При этом в целях поддержания достаточной степени предсказуемости и стабильности в ракетно-ядерной сфере Россия намерена придерживаться ответственного подхода и продолжит в рамках жизненного цикла Договора неукоснительно соблюдать предусмотренные им количественные ограничения на СНВ", - подчеркивают в российском МИД.

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Напомним, во вторник президент России Владимир Путин объявил о приостановлении участия Москвы в последнем договоре о контроле над вооружениями между двумя главными ядерными державами мира.

Договор о стратегических наступательных вооружениях, который в 2021 году продлили на пять лет, остается единственным действующим между РФ и США договором в сфере контроля вооружений. Подписанный в 2010 году договор ограничивает стратегические носители и ядерные боеголовки РФ и США до 700 и 1550 соответственно.

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Темы: Росcияядерное оружие
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