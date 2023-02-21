Зеленський відповів Берлусконі: Добре, що в його двір не заїхав танк Путіна

Президент Володимир Зеленський різко прокоментував слова колишнього італійського прем’єра й лідера однієї з коаліційних партій Сильвіо Берлусконі, який закликав того припинити "атакувати" Донбас, щоб завершити війну.

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", Зеленський сказав на спільній пресконференції з прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні в Києві у вівторок.

"Пан Берлусконі… Його дім ніколи не бомбили ракетами щоденно, і слава богу, що до нього на танку у двір не заїхав його партнер з Російської Федерації, не знищив його рідних та близьких. Я думаю, пан Берлусконі через блекаут не просинався о 3-ій ночі й не починав прати одяг, готувати на два дні вперед своїм дітям, тому що наступні два-три дні може просто не бути світла через велику братську любов російського народу", – зазначив він.

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Президент України підкреслив, що бажає, аби "в Італії ніколи цього не було і ніхто цього не прожив би, тому що це просто велика трагедія".

"Щоб до кінця формувати свою думку, мені здається, треба сюди приїхати й побачити на свої очі, що відбувається. І тоді, якщо політик або не політик приїде побачить, що тут відбулось, які криваві сліди залишила російська братня федерація, тоді ми на одному рівні будемо спілкуватись", – підкреслив Зеленський.

Як повідомлялося, Берлусконі, коментуючи зустріч прем'єрки Італії та Зеленського на полях саміту ЄС у Брюсселі, заявив, що якби він все ще був прем'єр-міністром, він би не зустрівся із Зеленським. Він заявив, що якби Зеленський припинив "атакувати" два регіони на сході України на Донбасі, російський напад на Україну не стався б взагалі.

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В МЗС на це заявили, що поширюючи російську пропаганду, експрем'єр Італії заохочує Росію до продовження її злочинів проти України. Пізніше Берлусконі заявив, що завжди був на боці українського народу.

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні у вівторок близько півдня прибула до Києва потягом, який вночі вирушив із залізничного вокзалу Перемишля. Вона відвідала Бучу й Ірпінь і провела переговори з Володимиром Зеленським.

Більше про візит прем'єрки Італії читайте у статті "За мир" чи за Україну? Що думає про війну РФ прем’єрка Італії, яка приїхала до Зеленського