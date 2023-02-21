Зеленський відповів Берлусконі: Добре, що в його двір не заїхав танк Путіна

Президент Володимир Зеленський різко прокоментував слова колишнього італійського прем’єра й лідера однієї з коаліційних партій Сильвіо Берлусконі, який закликав того припинити "атакувати" Донбас, щоб завершити війну.

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", Зеленський сказав на спільній пресконференції з прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні в Києві у вівторок.

"Пан Берлусконі… Його дім ніколи не бомбили ракетами щоденно, і слава богу, що до нього на танку у двір не заїхав його партнер з Російської Федерації, не знищив його рідних та близьких. Я думаю, пан Берлусконі через блекаут не просинався о 3-ій ночі й не починав прати одяг, готувати на два дні вперед своїм дітям, тому що наступні два-три дні може просто не бути світла через велику братську любов російського народу", – зазначив він.

Президент України підкреслив, що бажає, аби "в Італії ніколи цього не було і ніхто цього не прожив би, тому що це просто велика трагедія".

"Щоб до кінця формувати свою думку, мені здається, треба сюди приїхати й побачити на свої очі, що відбувається. І тоді, якщо політик або не політик приїде побачить, що тут відбулось, які криваві сліди залишила російська братня федерація, тоді ми на одному рівні будемо спілкуватись", – підкреслив Зеленський.

Як повідомлялося, Берлусконі, коментуючи зустріч прем'єрки Італії та Зеленського на полях саміту ЄС у Брюсселі, заявив, що якби він все ще був прем'єр-міністром, він би не зустрівся із Зеленським. Він заявив, що якби Зеленський припинив "атакувати" два регіони на сході України на Донбасі, російський напад на Україну не стався б взагалі.

В МЗС на це заявили, що поширюючи російську пропаганду, експрем'єр Італії заохочує Росію до продовження її злочинів проти України. Пізніше Берлусконі заявив, що завжди був на боці українського народу.

ВІДЕО ДНЯ

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні у вівторок близько півдня прибула до Києва потягом, який вночі вирушив із залізничного вокзалу Перемишля. Вона відвідала Бучу й Ірпінь і провела переговори з Володимиром Зеленським.

Більше про візит прем'єрки Італії читайте у статті "За мир" чи за Україну? Що думає про війну РФ прем’єрка Італії, яка приїхала до Зеленського