Зеленский ответил Берлускони: Хорошо, что в его двор не заехал танк Путина

Президент Владимир Зеленский резко прокомментировал слова бывшего итальянского премьера и лидера одной из коалиционных партий Сильвио Берлускони, который призвал того прекратить "атаковать" Донбасс, чтобы завершить войну.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджией Мелони в Киеве во вторник.

"Господин Берлускони... Его дом никогда не бомбили ракетами ежедневно, и слава богу, что к нему на танке во двор не заехал его партнер из Российской Федерации, не уничтожил его родных и близких. Я думаю, господин Берлускони из-за блэкаута не просыпался в 3 часа ночи и не начинал стирать одежду, готовить на два дня вперед своим детям, потому что следующие два-три дня может просто не быть света из-за большой братской любви русского народа", - отметил он.

Реклама:

Президент Украины подчеркнул, что желает, чтобы "в Италии никогда этого не было и никто этого не прожил бы, потому что это просто большая трагедия".

"Чтобы до конца формировать свое мнение, мне кажется, надо сюда приехать и увидеть своими глазами, что происходит. И тогда, если политик или не политик приедет увидит, что здесь произошло, какие кровавые следы оставила российская братская федерация, тогда мы на одном уровне будем общаться", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, Берлускони, комментируя встречу премьер-министра Италии и Зеленского на полях саммита ЕС в Брюсселе, заявил, что если бы он все еще был премьер-министром, он бы не встретился с Зеленским.

ВИДЕО ДНЯ

В МИД на это заявили, что распространяя российскую пропаганду, экс-премьер Италии поощряет Россию к продолжению ее преступлений против Украины. Позже Берлускони заявил, что всегда был на стороне украинского народа.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони во вторник около полудня прибыла в Киев поездом, который ночью отправился с железнодорожного вокзала Перемышля. Она посетила Бучу и Ирпень и провела переговоры с Владимиром Зеленским.

Больше о визите премьера Италии читайте в статье "За мир" или за Украину? Что думает о войне РФ премьер Италии, которая приехала к Зеленскому