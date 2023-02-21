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95% українців вірять в перемогу – опитування

Євген КізіловВівторок, 21 лютого 2023, 20:01
95% українців вірять в перемогу – опитування
Getty Images

Через рік повномасштабного вторгнення 95% українців, яких опитали соціологи, відповіли, що вірять в перемогу України над Росією.

Джерело: опитування соціологічної групи "Рейтинг"

Деталі: При цьому 63% опитаних вважають, що для перемоги потрібно не менше півроку, або ж і більше часу. У перемогу за кілька місяців вірять близько 20%.

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Дослідники нагадують, що іще в січні 2022 року віра в перемогу становила лише 56%.

 

Опитування проводилось 4-13 лютого 2023 року в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв'язок.

Теми: війнаопитуванняУкраїнаРосія
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