95% українців вірять в перемогу – опитування

Через рік повномасштабного вторгнення 95% українців, яких опитали соціологи, відповіли, що вірять в перемогу України над Росією.

Джерело: опитування соціологічної групи "Рейтинг"

Деталі: При цьому 63% опитаних вважають, що для перемоги потрібно не менше півроку, або ж і більше часу. У перемогу за кілька місяців вірять близько 20%.

Дослідники нагадують, що іще в січні 2022 року віра в перемогу становила лише 56%.

Опитування проводилось 4-13 лютого 2023 року в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв'язок.