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95% украинцев верят в победу – опрос

Евгений КизиловВторник, 21 февраля 2023, 21:01
Getty Images

Спустя год полномасштабного вторжения 95% украинцев, которых опросили социологи, ответили, что верят в победу Украины над Россией.

Источник: опрос социологической группы "Рейтинг"

Детали: При этом 63% опрошенных считают, что для победы нужно не менее полугода, или даже больше времени. В победу за несколько месяцев верят около 20%.

 

Исследователи напоминают, что еще в январе 2022 года вера в победу составляла лишь 56%.

 

Опрос проводился 4-13 февраля 2023 года во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь.

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Темы: войнаопросУкраинаРосcия
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