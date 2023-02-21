95% украинцев верят в победу – опрос

Спустя год полномасштабного вторжения 95% украинцев, которых опросили социологи, ответили, что верят в победу Украины над Россией.

Источник: опрос социологической группы "Рейтинг"

Детали: При этом 63% опрошенных считают, что для победы нужно не менее полугода, или даже больше времени. В победу за несколько месяцев верят около 20%.

Реклама:

Исследователи напоминают, что еще в январе 2022 года вера в победу составляла лишь 56%.

Опрос проводился 4-13 февраля 2023 года во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь.