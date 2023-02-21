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Зеленський назвав дату голосування за українську "формулу миру" в ООН

"Європейська правда"Вівторок, 21 лютого 2023, 20:42

Голосування в Генеральній Асамблеї ООН за резолюцію про українську "формулу миру" відбудеться 23 лютого, заявив президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем’єркою Італії в Києві.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Мені здається, що наш документ, наша "формула миру", яку вже підтримала велика кількість держав і ми чекаємо, що підтримають 23-го числа, коли буде засідання ООН і голосування щодо відповідної резолюції – мені здається, важливо, щоб була одна позиція", – сказав Зеленський.

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Таку заяву президент зробив, коментуючи питання про "мирний план" Китаю для вирішення російсько-української війни.

Зазначимо, що в офіційному порядку денному Генасамблеї ООН наразі немає згадки про голосування 23 лютого. Натомість вказано, що 22-го числа буде винесена резолюція про підтримку територіальної цілісності України, яка голосується з 2014 року.

Раніше в МЗС повідомляли, що Україна цього року просуватиме дві резолюції Генеральної Асамблеї ООН – щодо реалізації "формули миру" та притягнення Росії до відповідальності за розв’язання війни проти України.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у своєму виступі на саміті G20 восени 2022 року представив мирний план з 10 пунктів, що який охоплює такі питання, як безпека, у тому числі продовольча і енергетична, а також виведення російських військ з української території.

Пізніше йому висловили підтримку, серед іншого, США, Європейський Союз і Туреччина, а українська сторона говорила про намір провести захід, присвячений "формулі миру", до річниці повномасштабного вторгнення.

Теми: ООНмирУкраїнаЗеленський
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