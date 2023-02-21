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Зеленский назвал дату голосования за украинскую "формулу мира" в ООН

"Европейская правда"Вторник, 21 февраля 2023, 20:42

Голосование в Генеральной Ассамблее ООН за резолюцию об украинской "формуле мира" состоится 23 февраля, заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьером Италии в Киеве.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мне кажется, что наш документ, наша "формула мира", которую уже поддержало большое количество государств и мы ждем, что поддержат 23-го числа, когда будет заседание ООН и голосование по соответствующей резолюции - мне кажется, важно, чтобы была одна позиция", - сказал Зеленский.

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Такое заявление президент сделал, комментируя вопрос о "мирном плане" Китая для решения российско-украинской войны.

Отметим, что в официальной повестке дня Генассамблеи ООН пока нет упоминания о голосовании 23 февраля. Зато указано, что 22-го числа будет вынесена резолюция о поддержке территориальной целостности Украины, которая голосуется с 2014 года.

Ранее в МИД сообщали, что Украина в этом году будет продвигать две резолюции Генеральной Ассамблеи ООН - по реализации "формулы мира" и привлечения России к ответственности за развязывание войны против Украины.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на саммите G20 осенью 2022 года представил мирный план из 10 пунктов, охватывающий такие вопросы, как безопасность, в том числе продовольственная и энергетическая, а также вывод российских войск с украинской территории.

Позже ему выразили поддержку, среди прочего, США, Европейский Союз и Турция, а украинская сторона говорила о намерении провести мероприятие, посвященное "формуле мира", к годовщине полномасштабного вторжения.

Темы: ООНмирУкраинаЗеленский
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