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Україна сподівається на візит Макрона в березні – посол

"Європейська правда"Вівторок, 21 лютого 2023, 21:53

Посол України у Франції Вадим Омельченко висловив сподівання на візит французького президента Емманюеля Макрона до Києва наступного місяця, нагадавши, що запрошення досі в силі.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP, Омельченко сказав в етері радіостанції RTL.

Коментуючи візит президента США Джо Байдена до Києва, посол висловив жаль через те, що цього не зміг зробити французький президент – Україна хотіла організувати його як сигнал підтримки.

Зазначивши, що запрошення для Макрона "досі дійсне", дипломат висловив сподівання, що "візит усе ж відбудеться в березні".

Принагідно Омельченко висловив Франції вдячність за "безпрецедентний рівень підтримки" з початку повномасштабного вторгнення. "І я справді сподіваюсь, що Франція продовжить надавати підтримку", – додав він.

За даними дипломатичних джерел AFP, французький президент хоче відвідати Україну, та прагне зробити це з "конкретними оголошеннями".

Востаннє, нагадаємо, Макрон був у Києві в червні 2022 року спільно з лідерами Німеччини та Італії та Румунії, де висловив підтримку європейській перспективі України.

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Теми: МакронФранціяУкраїна
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