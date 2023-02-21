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Украина надеется на визит Макрона в марте – посол

"Европейская правда"Вторник, 21 февраля 2023, 21:53

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко выразил надежду на визит французского президента Эмманюэля Макрона в Киев в следующем месяце, напомнив, что приглашение до сих пор в силе.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP, Омельченко сказал в эфире радиостанции RTL.

Комментируя визит президента США Джо Байдена в Киев, посол выразил сожаление из-за того, что этого не смог сделать французский президент - Украина хотела организовать его как сигнал поддержки.

Отметив, что приглашение для Макрона "до сих пор действительно", дипломат выразил надежду, что "визит все же состоится в марте".

Попутно Омельченко выразил Франции благодарность за "беспрецедентный уровень поддержки" с начала полномасштабного вторжения. "И я действительно надеюсь, что Франция продолжит оказывать поддержку", - добавил он.

По данным дипломатических источников AFP, французский президент хочет посетить Украину, и стремится сделать это с "конкретными объявлениями".

Последний раз, напомним, Макрон был в Киеве в июне 2022 года совместно с лидерами Германии и Италии и Румынии, где выразил поддержку европейской перспективе Украины.

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Темы: МакронФранцияУкраина
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