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В Угорщині скерували до психіатра очільника МЗС Словаччини, який послав Орбана "на х*й"

"Європейська правда"Вівторок, 21 лютого 2023, 22:07

Очільник парламентського комітету з закордонних справ Угорщини й співзасновник партії влади "Фідес" Жолт Немет заявив про психічні проблеми міністра закордонних справ Словаччини Растислава Качера, який облаяв Віктора Орбана.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Немет сказав на брифінгу, трансляцію якого вело видання Új Szó.

"Я добре знаю пана Качера, адже він був послом у Будапешті й я кілька разів зустрічався з ним. Мушу сказати, що дуже занепокоєний його психічним здоров’ям. І порадив би йому вкрай терміново завітати до психіатра", – прокоментував політик.

Немет додав, що уряд Угорщини "однозначно відкидає заяви міністра й викликав посла Словаччини в Будапешті" для пояснень.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер вилаявся на адресу угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана за його політику, що грає на руку президенту Росії Володимиру Путіну.

"Для колабораціоністів Путіна, і особливо для наших в Карпатському басейні і високогір’ї, для всіх тих, хто хоче миру ціною знищення України, у мене є тільки одне послання", - зазначив словацький дипломат і додав лайку російською мовою: "Иди на х*й".

Зазначимо, що минулого місяця Віктор Орбан на зустрічі з журналістами у Будапешті заявив, що мета Росії - перетворити Україну на некеровану руїну, щоб Захід не міг заявити про неї "як про приз", а Україна, як Афганістан, тепер є "нічийною землею". Після цього МЗС України викликало угорського посла для пояснень.

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Теми: УгорщинаСловаччинаОрбанвійна
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