Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Венгрии направили к психиатру главу МИД Словакии, который послал Орбана "на х*й"

"Европейская правда"Вторник, 21 февраля 2023, 22:07

Глава парламентского комитета по иностранным делам Венгрии и соучредитель партии власти "Фидес" Жолт Немет заявил о психических проблемах министра иностранных дел Словакии Растислава Качера, который обругал Виктора Орбана.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Немет сказал на брифинге, трансляцию которого вело издание Új Szó.

"Я хорошо знаю господина Качера, ведь он был послом в Будапеште и я несколько раз встречался с ним. Должен сказать, что очень обеспокоен его психическим здоровьем. И посоветовал бы ему крайне срочно посетить психиатра", - прокомментировал политик.

Немет добавил, что правительство Венгрии "однозначно отвергает заявления министра и вызвал посла Словакии в Будапеште" для объяснений.

Напомним, министр иностранных дел Словакии Растислав Качер выругался в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана за его политику, играющую на руку президенту России Владимиру Путину.

"Для коллаборационистов Путина, и особенно для наших в Карпатском бассейне и высокогорье, для всех тех, кто хочет мира ценой уничтожения Украины, у меня есть только одно послание", - отметил словацкий дипломат и добавил ругательство на русском языке: "Иди на х*й".

Отметим, что в прошлом месяце Виктор Орбан на встрече с журналистами в Будапеште заявил, что цель России - превратить Украину в неуправляемую руину, чтобы Запад не мог заявить о ней "как о призе", а Украина, как Афганистан, теперь является "ничейной землей". После этого МИД Украины вызвал венгерского посла для объяснений.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: Одолеть вечного Орбана: кто поможет выйти из кризиса в отношениях Украины и Венгрии.

Поддержите УП на Patreon

Темы: ВенгрияСловакияОрбанвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ЕС не согласовал новые санкции против России, которые планировал к годовщине вторжения - СМИ

Генштаб о 365 дне войны: Провальное наступление РФ, пораженные БпЛА и "важный объект" врага

видеоЛатвийский депутат на ПА ОБСЕ послал делегацию РФ нах*й, и ей устроили бойкот

Премьер Испании анонсировал передачу Украине до десяти танков Leopard 2

Все пошло ужасно не так: FT узнала, как Путин готовил вторжение в Украину

Суд арестовал имущество жены Медведчука на более 5,6 миллиарда гривен

Все новости...
Венгрия
Глава МИД Словакии обругал Орбана русской фразой: "Иди на х*й"
Сийярто объяснил, зачем летал в Минск
Венгрия заблокировала решение ЕС по делу Саакашвили – СМИ
Последние новости
20:11
Выезд за границу мужчин-волонтеров. Глава Львовской ОВА рассказал о законодательных пробелах системы "Шлях"
20:05
Год потерь и побед: хроника важнейших событий полномасштабной войны
19:58
В Мариуполе оккупанты заставляют людей оборудовать позиции за продпайки – Генштаб
19:56
Венгрия призвала в ООН к "прямым переговорам США и РФ" о судьбе Украины
19:53
Обменивать лампочки в селах можно будет с 25 февраля
19:46
Пограничники отбили три атаки россиян возле Бахмута
19:22
В Донецке на днях заметили 6 "скорых" с ранеными захватчиками – Генштаб ВСУ
19:20
Британия создала секретную группу для закупки артснарядов советского образца для Украины - NYT
19:15
Нуланд: США до сих пор не знают, что именно означает "приостановка" Россией договора о ядерном оружии
19:14
Чехия отправила Украине еще 14 гуманитарных мостов
Все новости...