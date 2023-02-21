В Венгрии направили к психиатру главу МИД Словакии, который послал Орбана "на х*й"

Глава парламентского комитета по иностранным делам Венгрии и соучредитель партии власти "Фидес" Жолт Немет заявил о психических проблемах министра иностранных дел Словакии Растислава Качера, который обругал Виктора Орбана.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Немет сказал на брифинге, трансляцию которого вело издание Új Szó.

"Я хорошо знаю господина Качера, ведь он был послом в Будапеште и я несколько раз встречался с ним. Должен сказать, что очень обеспокоен его психическим здоровьем. И посоветовал бы ему крайне срочно посетить психиатра", - прокомментировал политик.

Немет добавил, что правительство Венгрии "однозначно отвергает заявления министра и вызвал посла Словакии в Будапеште" для объяснений.

Напомним, министр иностранных дел Словакии Растислав Качер выругался в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана за его политику, играющую на руку президенту России Владимиру Путину.

"Для коллаборационистов Путина, и особенно для наших в Карпатском бассейне и высокогорье, для всех тех, кто хочет мира ценой уничтожения Украины, у меня есть только одно послание", - отметил словацкий дипломат и добавил ругательство на русском языке: "Иди на х*й".

Отметим, что в прошлом месяце Виктор Орбан на встрече с журналистами в Будапеште заявил, что цель России - превратить Украину в неуправляемую руину, чтобы Запад не мог заявить о ней "как о призе", а Украина, как Афганистан, теперь является "ничейной землей". После этого МИД Украины вызвал венгерского посла для объяснений.

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