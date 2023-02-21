Італія підтримує "формулу миру" і зближення України з НАТО і ЄС – декларація

Президент України Володимир Зеленський у вівторок підписав спільну декларацію з прем’єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні, яка перебувала з візитом у Києві.

Як повідомляє "Європейська правда", текст декларації виклав Офіс президента.

У декларації вказано, що Італія засуджує агресію РФ проти України, бере до уваги закріплений у конституції курс на вступ до ЄС і НАТО, а також бере до уваги потенціал розвитку двосторонніх відносин. Окремо підкреслюється підтримка Києвом і Римом програми експорту українського зерна, а також рішення Європейського Союзу надати Україні статус кандидата на членство.

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"Україна й Італія підтверджують свою відданість зміцненню спільних зусиль для забезпечення подальшого прогресу на шляху впровадження стандартів ЄС і НАТО та інтеграції України до Європейського Союзу й Північноатлантичного альянсу", – йдеться в декларації.

Крім того, італійська сторона висловлює підтримку глобального саміту миру, "який має бути скликаний, коли це дозволять умови", та справедливому миру для України, заснованому на "формулі миру".

"Ми погоджуємо можливість організувати в Італії італійсько-українську конференцію для обговорення характеру підтримки та співпраці, яку ми можемо розвивати в контексті відбудови. Україна готова визнати важливу роль Італії у реконструкції та швидкому відновленні країни", – зазначається в документі.

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Нагадаємо, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні у вівторок близько півдня прибула до Києва потягом, який вночі вирушив із залізничного вокзалу Перемишля. Вона відвідала Бучу й Ірпінь і провела переговори з Володимиром Зеленським.

Це стало першим візитом Мелоні до України після того, як її уряд прийшов до влади в жовтні.

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