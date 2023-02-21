Италия поддерживает "формулу мира" и сближение Украины с НАТО и ЕС - декларация

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник подписал совместную декларацию с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, которая находилась с визитом в Киеве.

Как сообщает "Европейская правда", текст декларации выложил Офис президента.

В декларации указано, что Италия осуждает агрессию РФ против Украины, принимает во внимание закрепленный в конституции курс на вступление в ЕС и НАТО, а также принимает во внимание потенциал развития двусторонних отношений. Отдельно подчеркивается поддержка Киевом и Римом программы экспорта украинского зерна, а также решение Европейского Союза предоставить Украине статус кандидата на членство.

"Украина и Италия подтверждают свою приверженность укреплению совместных усилий для обеспечения дальнейшего прогресса на пути внедрения стандартов ЕС и НАТО и интеграции Украины в Европейский Союз и Североатлантический альянс", - говорится в декларации.

Кроме того, итальянская сторона выражает поддержку глобального саммита мира, "который должен быть созван, когда это позволят условия", и справедливому миру для Украины, основанному на "формуле мира".

"Мы согласовываем возможность организовать в Италии итальянско-украинскую конференцию для обсуждения характера поддержки и сотрудничества, которое мы можем развивать в контексте восстановления. Украина готова признать важную роль Италии в реконструкции и быстром восстановлении страны", - отмечается в документе.

Напомним, премьер-министр Италии Джорджия Мелони во вторник около полудня прибыла в Киев поездом, который ночью отправился с железнодорожного вокзала Перемышля. Она посетила Бучу и Ирпень и провела переговоры с Владимиром Зеленским.

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Это первый визит Мелони в Украину после того, как ее правительство пришло к власти в октябре.

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