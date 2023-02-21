Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Италия поддерживает "формулу мира" и сближение Украины с НАТО и ЕС - декларация

"Европейская правда"Вторник, 21 февраля 2023, 22:31
ФОТО ИЗ САЙТА КГГА

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник подписал совместную декларацию с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, которая находилась с визитом в Киеве.

Как сообщает "Европейская правда", текст декларации выложил Офис президента.

В декларации указано, что Италия осуждает агрессию РФ против Украины, принимает во внимание закрепленный в конституции курс на вступление в ЕС и НАТО, а также принимает во внимание потенциал развития двусторонних отношений. Отдельно подчеркивается поддержка Киевом и Римом программы экспорта украинского зерна, а также решение Европейского Союза предоставить Украине статус кандидата на членство.

"Украина и Италия подтверждают свою приверженность укреплению совместных усилий для обеспечения дальнейшего прогресса на пути внедрения стандартов ЕС и НАТО и интеграции Украины в Европейский Союз и Североатлантический альянс", - говорится в декларации.

Кроме того, итальянская сторона выражает поддержку глобального саммита мира, "который должен быть созван, когда это позволят условия", и справедливому миру для Украины, основанному на "формуле мира".

"Мы согласовываем возможность организовать в Италии итальянско-украинскую конференцию для обсуждения характера поддержки и сотрудничества, которое мы можем развивать в контексте восстановления. Украина готова признать важную роль Италии в реконструкции и быстром восстановлении страны", - отмечается в документе.

Напомним, премьер-министр Италии Джорджия Мелони во вторник около полудня прибыла в Киев поездом, который ночью отправился с железнодорожного вокзала Перемышля. Она посетила Бучу и Ирпень и провела переговоры с Владимиром Зеленским.

ВИДЕО ДНЯ

Это первый визит Мелони в Украину после того, как ее правительство пришло к власти в октябре.

Больше о визите премьера Италии читайте в статье "За мир" или за Украину? Что думает о войне РФ премьер Италии, которая приехала к Зеленскому

Поддержите УП на Patreon

Темы: ИталияНАТОЕСУкраина
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ЕС не согласовал новые санкции против России, которые планировал к годовщине вторжения - СМИ

Генштаб о 365 дне войны: Провальное наступление РФ, пораженные БпЛА и "важный объект" врага

видеоЛатвийский депутат на ПА ОБСЕ послал делегацию РФ нах*й, и ей устроили бойкот

Премьер Испании анонсировал передачу Украине до десяти танков Leopard 2

Все пошло ужасно не так: FT узнала, как Путин готовил вторжение в Украину

Суд арестовал имущество жены Медведчука на более 5,6 миллиарда гривен

Все новости...
Италия
Италия передает Украине другие системы ПВО в дополнение к SAMP/T
Италия в апреле организует конференцию по восстановлению Украины - премьер-министр
Комитет парламента Италии признал Голодомор геноцидом – Зеленский
Последние новости
20:31
Джонсон хочет стать генсеком НАТО
20:29
В Херсоне из-за обстрела критическая ситуация с отоплением – ОВА
20:28
Китай заявил ООН, что отправка оружия в Украину не принесет мира
20:16
Украинские дети в Польше могут бесплатно подготовиться к НМТ
20:11
Выезд за границу мужчин-волонтеров. Глава Львовской ОВА рассказал о пробелах системы "Шлях"
20:05
Год потерь и побед: хроника важнейших событий полномасштабной войны
19:58
В Мариуполе оккупанты заставляют людей оборудовать позиции за продпайки – Генштаб
19:56
Венгрия призвала в ООН к "прямым переговорам США и РФ" о судьбе Украины
19:53
Обменивать лампочки в селах можно будет с 25 февраля
19:46
Пограничники отбили три атаки россиян возле Бахмута
Все новости...