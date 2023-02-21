Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Италия поддерживает "формулу мира" и сближение Украины с НАТО и ЕС - декларация

"Европейская правда"Вторник, 21 февраля 2023, 21:31
Италия поддерживает формулу мира и сближение Украины с НАТО и ЕС - декларация
ФОТО ИЗ САЙТА КГГА

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник подписал совместную декларацию с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, которая находилась с визитом в Киеве.

Как сообщает "Европейская правда", текст декларации выложил Офис президента.

В декларации указано, что Италия осуждает агрессию РФ против Украины, принимает во внимание закрепленный в конституции курс на вступление в ЕС и НАТО, а также принимает во внимание потенциал развития двусторонних отношений. Отдельно подчеркивается поддержка Киевом и Римом программы экспорта украинского зерна, а также решение Европейского Союза предоставить Украине статус кандидата на членство.

Реклама:

"Украина и Италия подтверждают свою приверженность укреплению совместных усилий для обеспечения дальнейшего прогресса на пути внедрения стандартов ЕС и НАТО и интеграции Украины в Европейский Союз и Североатлантический альянс", - говорится в декларации.

Кроме того, итальянская сторона выражает поддержку глобального саммита мира, "который должен быть созван, когда это позволят условия", и справедливому миру для Украины, основанному на "формуле мира".

"Мы согласовываем возможность организовать в Италии итальянско-украинскую конференцию для обсуждения характера поддержки и сотрудничества, которое мы можем развивать в контексте восстановления. Украина готова признать важную роль Италии в реконструкции и быстром восстановлении страны", - отмечается в документе.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, премьер-министр Италии Джорджия Мелони во вторник около полудня прибыла в Киев поездом, который ночью отправился с железнодорожного вокзала Перемышля. Она посетила Бучу и Ирпень и провела переговоры с Владимиром Зеленским.

Это первый визит Мелони в Украину после того, как ее правительство пришло к власти в октябре.

Больше о визите премьера Италии читайте в статье "За мир" или за Украину? Что думает о войне РФ премьер Италии, которая приехала к Зеленскому

Темы: ИталияНАТОЕСУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
Италия
В Италии попал в ДТП автобус с украинцами, есть пострадавшие
Италия хочет установить лимит цен на авиабилеты, Ryanair возмущен
Итальянские футбольные клубы завершили сезон с наибольшими убытками за 15 лет
Последние новости
08:47
СМИ: В Одессе загорелась многоэтажка, в Днепре – ТЦ
08:42
Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки
08:36
Во Львове − попадание в жилой дом и пожар в лицее: есть пострадавшие
08:29
Глава МВД Эстонии уточнил свое заявление о помощи Украине с мобилизацией
08:15
обновленоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА
08:13
В Будапеште Дунай вышел из берегов, уровень воды – самый высокий с 2013 года
08:11
ВСУ уничтожили 850 оккупантов и 26 артиллерийских систем за сутки
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
Все новости...
Реклама: