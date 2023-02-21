У Конгресі США бачать "імпульс" до надання Україні винищувачів і ATACMS

Впливовий американський конгресмен, очільник комітету в закордонних справах Майкл Маккол заявив про зсув у напрямку надання Україні винищувачів F-16 і далекобійних ракетних систем ATACMS під час візиту до Києва у вівторок.

Як повідомляє "Європейська правда", слова Маккола цитує агенція Reuters.

За словами конгресмена, адміністрація президента США й Рада національної безпеки досі не дійшли згоди щодо того, "як швидко і яку зброю" надсилати Україні.

"Але я бачу все більший імпульс до надання артилерії та літаків. І хай там як, ми можемо розпочати підготовку пілотів прямо зараз, щоб вони були готові", – зазначив він.

Маккол у вівторок зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, який передав йому список озброєнь – зокрема F-16 і ATACMS, – покликаного "уражати цілі аж на території Криму" для протидії іранським безпілотникам, що їх застосовує Росія.

Конгресмен прибув до Києва всього через день після того, як президент США Джо Байден під час несподіваного візиту до української столиці пообіцяв виділити 500 мільйонів доларів на нову військову допомогу.

Як відомо, після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року США надали Україні військової допомоги загалом на майже 28 мільярдів доларів, але поки що утримуються від відправки літаків і ракет дальнього радіусу дії.

ВІДЕО ДНЯ

За даними ЗМІ, головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі підтримує надання Україні найбільш сучасної західної зброї включно з винищувачами F-16 та ракет великого радіусу дії для наближення її перемоги у війні з Росією.