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В Конгрессе США видят "импульс" к предоставлению Украине истребителей и ATACMS

"Европейская правда"Вторник, 21 февраля 2023, 23:05

Влиятельный американский конгрессмен, глава комитета по иностранным делам Майкл Маккол заявил о сдвиге в направлении предоставления Украине истребителей F-16 и дальнобойных ракетных систем ATACMS во время визита в Киев во вторник.

Как сообщает "Европейская правда", слова Маккола цитирует агентство Reuters.

По словам конгрессмена, администрация президента США и Совет национальной безопасности до сих пор не пришли к согласию относительно того, "как быстро и какое оружие" отправлять Украине.

"Но я вижу все больший импульс к предоставлению артиллерии и самолетов. И как бы там ни было, мы можем начать подготовку пилотов прямо сейчас, чтобы они были готовы", - отметил он.

Маккол во вторник встретился с президентом Владимиром Зеленским, который передал ему список вооружений - в частности F-16 и ATACMS, - призванного "поражать цели вплоть на территории Крыма" для противодействия иранским беспилотникам, которые применяет Россия.

Конгрессмен прибыл в Киев всего через день после того, как президент США Джо Байден во время неожиданного визита в украинскую столицу пообещал выделить 500 миллионов долларов на новую военную помощь.

Как известно, после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года США предоставили Украине военной помощи в целом на почти 28 миллиардов долларов, но пока воздерживаются от отправки самолетов и ракет дальнего радиуса действия.

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По данным СМИ, главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи поддерживает предоставление Украине наиболее современного западного оружия включая истребители F-16 и ракет большого радиуса действия для приближения ее победы в войне с Россией.

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Темы: СШАпомощь Украинетанкиавиа
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