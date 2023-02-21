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Зеленський збирав Ставку: Залужний доповів про загальну ситуацію на фронті

Альона Мазуренко Вівторок, 21 лютого 2023, 22:13
Зеленський збирав Ставку: Залужний доповів про загальну ситуацію на фронті
Зеленський, фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський 21 лютого збирав Ставку верховного головнокомандувача, де заслухали доповіді з передової від командувачів на найгарячіших напрямках.

Джерело: відеозвернення Зеленського наприкінці 363-го дня вторгнення РФ

Пряма мова: "Сьогоднішній день почав із засідання Ставки – розширеного й детального, включно з доповідями з передової від наших командувачів на найгарячіших напрямках.

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Головнокомандувач Залужний доповів щодо загальної фронтової ситуації та ворожих ракетних ударів по наших позиціях.

Звичайно, особливі емоції викликають доповіді щодо Донеччини, Луганщини. Робимо все, щоб стримати там ворожі атаки – постійні інтенсивні штурми, яких Росія не припиняє, хоча і зазнає там шалених втрат.

Генерал Сирський доповів по Бахмутському та Лиманському напрямках. Жорстокі бої. Принципові бої. Робимо все, щоб підтримати наших хлопців.

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Генерал Тарнавський доповів щодо боїв на Авдіївському й інших напрямках. Окупанти застосовують там увесь спектр зброї проти наших хлопців, включно навіть зі сльозогінними гранатами.

Але дуже важливо, попри весь тиск на наші сили, що лінія фронту змін не зазнала".

Деталі: Зеленський подякував українським бійцям, усім солдатам і сержантам, офіцерам і генералам, які захищають фронтові напрямки.

Теми: ЗеленськийвійнаЗалужний
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