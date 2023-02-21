Зеленский собирал Ставку: Залужный доложил об общей ситуации на фронте

Президент Владимир Зеленский 21 февраля собирал Ставку верховного главнокомандующего, где заслушали доклады с передовой от командующих на самых горячих направлениях.

Источник: видеообращение Зеленского в конце 363-го дня вторжения РФ

Прямая речь: "Сегодняшний день начал с заседания Ставки - расширенного и детального, включая доклады с передовой от наших командующих на горячих направлениях.

Главнокомандующий Залужный доложил об общей фронтовой ситуации и вражеских ракетных ударах по нашим позициям.

Конечно, особые эмоции вызывают доклады по Донетчине, Луганщине. Делаем все, чтобы сдержать там вражеские атаки - постоянные интенсивные штурмы, которые Россия не прекращает, хотя и несет там огромные потери.

Генерал Сырский доложил по Бахмутскому и Лиманскому направлениям. Жестокие бои. Принципиальные бои. Делаем все, чтобы поддержать наших ребят.

Генерал Тарнавский доложил о боях на Авдеевском и других направлениях. Оккупанты применяют там весь спектр оружия против наших ребят, включая даже со слезоточивыми гранатами.

ВИДЕО ДНЯ

Но очень важно, несмотря на все давление на наши силы, что линия фронта изменений не претерпела".

Детали: Зеленский поблагодарил украинских бойцов, всех солдат и сержантов, офицеров и генералов, которые защищают фронтовые направления