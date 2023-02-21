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Зеленский собирал Ставку: Залужный доложил об общей ситуации на фронте

Алена МазуренкоВторник, 21 февраля 2023, 23:13
Зеленский, фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский 21 февраля собирал Ставку верховного главнокомандующего, где заслушали доклады с передовой от командующих на самых горячих направлениях.

Источник: видеообращение Зеленского в конце 363-го дня вторжения РФ

Прямая речь: "Сегодняшний день начал с заседания Ставки - расширенного и детального, включая доклады с передовой от наших командующих на горячих направлениях.

Главнокомандующий Залужный доложил об общей фронтовой ситуации и вражеских ракетных ударах по нашим позициям.

Конечно, особые эмоции вызывают доклады по Донетчине, Луганщине. Делаем все, чтобы сдержать там вражеские атаки - постоянные интенсивные штурмы, которые Россия не прекращает, хотя и несет там огромные потери.

Генерал Сырский доложил по Бахмутскому и Лиманскому направлениям. Жестокие бои. Принципиальные бои. Делаем все, чтобы поддержать наших ребят.

Генерал Тарнавский доложил о боях на Авдеевском и других направлениях. Оккупанты применяют там весь спектр оружия против наших ребят, включая даже со слезоточивыми гранатами.

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Но очень важно, несмотря на все давление на наши силы, что линия фронта изменений не претерпела".

Детали: Зеленский поблагодарил украинских бойцов, всех солдат и сержантов, офицеров и генералов, которые защищают фронтовые направления

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Темы: ЗеленскийвойнаЗалужный
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