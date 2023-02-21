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ЗМІ дізнались подробиці нових санкцій США до річниці повномасштабного вторгнення РФ

"Європейська правда"Вівторок, 21 лютого 2023, 22:31

Адміністрація президента США Джо Байдена цього тижня має запровадити нові санкції проти близько 200 російських фізичних та юридичних осіб в межах посилення тиску на Росію через її повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо виданню The Wall Street Journal.

За словами поінформованих співрозмовників WSJ, до нового пакета санкцій увійдуть низка російських губернаторів і членів родин російських урядовців, а також оборонні компанії та пов'язані з ними фізичні особи, технологічні фірми і ймовірні юрособи, призначені для обходу вже запроваджених обмежень.

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Цей крок є частиною пакету заходів, розроблених адміністрацією Байдена, до якого також входять уже оголошені 460 мільйонів доларів нової військової допомоги Україні.

Нові санкції є відображенням намірів США та їхніх союзників знайти нові способи відрізати Москву від доступу до критично важливих ресурсів, призначених для зміцнення її військового і технологічного секторів.

Раніше у вівторок під час виступу у Варшаві американський президент Джо Байден підтвердив, що США та їхні західні союзники мають намір оголосити про нові санкції проти Росії цього тижня.

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Нагадаємо, напередодні високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель висловив упевненість, що десятий пакет санкцій проти Росії буде ухвалено до річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

За даними ЗМІ, у новому пакеті санкцій ЄС передбачені обмеження щодо понад 60 російських посадовців і політиків, деякі з яких вважаються причетними до кампанії з примусового вивезення українських дітей до Росії.

Теми: СШАсанкціїРосія
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