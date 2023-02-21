ЗМІ дізнались подробиці нових санкцій США до річниці повномасштабного вторгнення РФ

Адміністрація президента США Джо Байдена цього тижня має запровадити нові санкції проти близько 200 російських фізичних та юридичних осіб в межах посилення тиску на Росію через її повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо виданню The Wall Street Journal.

За словами поінформованих співрозмовників WSJ, до нового пакета санкцій увійдуть низка російських губернаторів і членів родин російських урядовців, а також оборонні компанії та пов'язані з ними фізичні особи, технологічні фірми і ймовірні юрособи, призначені для обходу вже запроваджених обмежень.

Цей крок є частиною пакету заходів, розроблених адміністрацією Байдена, до якого також входять уже оголошені 460 мільйонів доларів нової військової допомоги Україні.

Нові санкції є відображенням намірів США та їхніх союзників знайти нові способи відрізати Москву від доступу до критично важливих ресурсів, призначених для зміцнення її військового і технологічного секторів.

Раніше у вівторок під час виступу у Варшаві американський президент Джо Байден підтвердив, що США та їхні західні союзники мають намір оголосити про нові санкції проти Росії цього тижня.

Нагадаємо, напередодні високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель висловив упевненість, що десятий пакет санкцій проти Росії буде ухвалено до річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

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За даними ЗМІ, у новому пакеті санкцій ЄС передбачені обмеження щодо понад 60 російських посадовців і політиків, деякі з яких вважаються причетними до кампанії з примусового вивезення українських дітей до Росії.