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СМИ узнали подробности новых санкций США к годовщине полномасштабного вторжения РФ

"Европейская правда"Вторник, 21 февраля 2023, 22:31

Администрация президента США Джо Байдена на этой неделе должна ввести новые санкции против около 200 российских физических и юридических лиц в рамках усиления давления на Россию из-за ее полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно изданию The Wall Street Journal.

По словам информированных собеседников WSJ, в новый пакет санкций войдут ряд российских губернаторов и членов семей российских чиновников, а также оборонные компании и связанные с ними физические лица, технологические фирмы и вероятные юрлица, предназначенные для обхода уже введенных ограничений.

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Этот шаг является частью пакета мер, разработанных администрацией Байдена, в который также входят уже объявленные 460 миллионов долларов новой военной помощи Украине.

Новые санкции являются отражением намерений США и их союзников найти новые способы отрезать Москву от доступа к критически важным ресурсам, предназначенным для укрепления ее военного и технологического секторов.

Ранее во вторник во время выступления в Варшаве американский президент Джо Байден подтвердил, что США и их западные союзники намерены объявить о новых санкциях против России на этой неделе.

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Напомним, накануне высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель выразил уверенность, что десятый пакет санкций против России будет принят к годовщине полномасштабного вторжения в Украину.

По данным СМИ, в новом пакете санкций предусмотрены ограничения в отношении более 60 российских чиновников и политиков, некоторые из которых считаются причастными к кампании по принудительному вывозу украинских детей в Россию.

Темы: СШАсанкцииРосcия
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