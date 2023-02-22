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Путін скасував свій указ, який передбачав зближення з ЄС і США та повагу суверенітету Молдови

"Європейська правда"Середа, 22 лютого 2023, 08:27
ВОЛОДИМИР ПУТІН ВИСТУПИВ 21.02.2023, ФОТО РІА НОВОСТИ

Президент РФ Владімір Путін скасував указ 2012 року про зовнішньополітичний курс Росії, який передбачав, що Росія зблизиться з ЄС і США, буде поважати суверенітет і територіальну цілісність усіх країн.

Документ опублікований у вівторок, пише "Європейська правда".

Путін 21 лютого підписав указ, який визнає таким, що втратив чинність, його указ від 2012 року "Про заходи щодо реалізації зовнішньополітичного курсу РФ".

У новому документі зазначається, що указ підписано "з метою забезпечення національних інтересів РФ у зв'язку з глибокими змінами, що відбуваються в міжнародних відносинах". Рішення набуло чинності з 21 лютого.

Зокрема, указ 11-річної давності передбачав, що Росія продовжить активно шукати шляхи розв'язання придністровського конфлікту на основі поваги до суверенітету, територіальної цілісності та нейтрального статусу Молдови.

Також документ передбачав послідовну реалізацію Договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь зі США. Путін у вівторок оголосив, що Росія припиняє участь у договорі.

В указі також зазначалося, що Росія буде "твердо відстоювати основоположні принципи Статуту ООН, які вимагають розвивати дружні відносини між державами на основі рівноправ'я, поваги до їхнього суверенітету і територіальної цілісності".

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Документ передбачав розвиток стосунків із НАТО та Європейським союзом.

Міністерство закордонних справ і євроінтеграції Молдови вже заявило, що взяло до відома рішення Путіна, пише Newsmaker.

"Ми уважно вивчимо зміст нової концепції, щойно її опублікують", - заявив речник відомства Філіп Кожокару.

Він підкреслив, що Молдова, як і раніше, прихильна процесу мирного врегулювання придністровського конфлікту і вимагає вивести російські війська з території республіки.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан підтвердив, що молдовській владі відомо про кілька сценаріїв дестабілізації ситуації в Молдові. 

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Теми: ПутінЄССШАМолдова
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