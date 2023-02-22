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Британська розвідка розповіла, що думає про промову Путіна до Федеральних зборів

"Європейська правда"Середа, 22 лютого 2023, 09:13
ВОЛОДИМИР ПУТІН. ФОТО З САЙТУ КРЕМЛЯ

Президент РФ Владімір Путін своїм зверненням до Федеральних зборів засвідчив, що налаштований далі продовжувати війну, та намагається переконати росіян, що війна "екзистенційна" для Росії, але при цьому не висловив жодної конкретики щодо планів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповідає британська розвідка у своєму огляді за 22 лютого, який присвятили виступу очільника Кремля. 

Аналітики зазначають, що Путін у ньому явно висловив наміри продовжувати свою "спецоперацію", продовжив звинуватчувати Захід у "брехні" та заявив про вихід з договору  New START із  США.

"Путін продовжив войовничу риторику, до якої вдається у своїх промовах останні пів року, але не розкрив жодних практичних кроків, які могли би покращити нині тупикову для Росії ситуацію на полі бою. Путін продовжує вдаватись до суперечливого наративу про "екзистенційну боротьбу", але при цьому наполягає, що у Росії все добре і "все йде за планом". Таким чином обидва меседжі не виглядають переконливими", - зазначають в огляді. 

В одному з попередніх оглядів британська розвідка прогнозувала, що на російських військових зростатиме політичний тиск з вимогою продемонструвати якісь "перемоги" до річниці повномасштабної війни, а таких успіхів немає.

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Теми: розвідкаРосіяПутінвійна
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