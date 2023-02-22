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Британская разведка рассказала, что думает о обращении Путина к Федеральному собранию

"Европейская правда"Среда, 22 февраля 2023, 08:13
Британская разведка рассказала, что думает о обращении Путина к Федеральному собранию
ВЛАДИМИР ПУТИН. ФОТО С САЙТА КРЕМЛЯ

Президент РФ Владимир Путин своим обращением к Федеральному собранию показал, что настроен дальше продолжать войну, и пытается убедить россиян, что война "экзистенциальная" для России, но при этом не высказал никакой конкретики относительно планов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказывает британская разведка в своем обзоре за 22 февраля, который посвятили выступлению главы Кремля.

Аналитики отмечают, что Путин в нем явно выразил намерения продолжать свою "спецоперацию", продолжил обвинять Запад во "лжи" и заявил о выходе из договора New START с США.

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"Путин продолжил воинственную риторику, к которой прибегает в своих речах последние полгода, но не раскрыл никаких практических шагов, которые могли бы улучшить ныне тупиковую для России ситуацию на поле боя. Путин продолжает прибегать к противоречивому нарративу об "экзистенциальной борьбе", но при этом настаивает, что в России все хорошо и "все идет по плану". Таким образом оба месседжа не выглядят убедительными", - отмечают в обзоре.

В одном из предыдущих обзоров британская разведка прогнозировала, что на российских военных будет расти политическое давление с требованием продемонстрировать какие-то "победы" к годовщине полномасштабной войны, а таких успехов нет.

Темы: разведкаРосcияПутинвойна
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