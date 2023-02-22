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Іран у відповідь на санкції ЄС запровадив свої, у тому числі проти міністрів і депутатів

"Європейська правда"Середа, 22 лютого 2023, 09:26
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Іран оголосив свої санкції проти понад 30 західних посадовців та організацій у відповідь на останні санкції Євросоюзу, до списку включили у тому числі депутатів Європарламенту та національних парламентів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Тегеран заявив, що запроваджує санкції проти 23 осіб і 13 організацій у відповідь на "підтримку тероризму, втручання у внутрішні справи та підбурювання до насильницьких дій". Санкції передбачають замороження активів та заборону в’їзду. 

Зокрема, до списку внесли депутатів Бундестагу Родеріха Кізеветтера від ХДС, Ренату Альт від "Вільних демократів", Міхаеля Рота від соціал-демократів. 

У списку також французька міністерка з питань гендерної рівності, різноманіття та рівних можливостей Ізабель Лонві-Ром, бельгійська євродепутатка Фредерік Ріс, французький євродепутат Яннік Жадо, колишня депутатка Національної асамблеї Мішель де Вокулер.

Нагадаємо, 20 лютого Рада Європейського Союзу в понеділок затвердила обмежувальні заходи проти 32 фізичних і двох юридичних осіб, причетних до порушення прав людини в країні у зв’язку з антиурядовими протестами.

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Теми: ІрансанкціїЄС
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