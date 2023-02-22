Іран у відповідь на санкції ЄС запровадив свої, у тому числі проти міністрів і депутатів

Іран оголосив свої санкції проти понад 30 західних посадовців та організацій у відповідь на останні санкції Євросоюзу, до списку включили у тому числі депутатів Європарламенту та національних парламентів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Тегеран заявив, що запроваджує санкції проти 23 осіб і 13 організацій у відповідь на "підтримку тероризму, втручання у внутрішні справи та підбурювання до насильницьких дій". Санкції передбачають замороження активів та заборону в’їзду.

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Зокрема, до списку внесли депутатів Бундестагу Родеріха Кізеветтера від ХДС, Ренату Альт від "Вільних демократів", Міхаеля Рота від соціал-демократів.

У списку також французька міністерка з питань гендерної рівності, різноманіття та рівних можливостей Ізабель Лонві-Ром, бельгійська євродепутатка Фредерік Ріс, французький євродепутат Яннік Жадо, колишня депутатка Національної асамблеї Мішель де Вокулер.

Нагадаємо, 20 лютого Рада Європейського Союзу в понеділок затвердила обмежувальні заходи проти 32 фізичних і двох юридичних осіб, причетних до порушення прав людини в країні у зв’язку з антиурядовими протестами.