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Иран в ответ на санкции ЕС ввел свои, в том числе против министров и депутатов

"Европейская правда"Среда, 22 февраля 2023, 08:26
Иран в ответ на санкции ЕС ввел свои, в том числе против министров и депутатов
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Иран объявил свои санкции против более 30 западных чиновников и организаций в ответ на последние санкции Евросоюза, в список включили в том числе депутатов Европарламента и национальных парламентов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Тегеран заявил, что вводит санкции против 23 человек и 13 организаций в ответ на "поддержку терроризма, вмешательство во внутренние дела и подстрекательство к насильственным действиям". Санкции предусматривают замораживание активов и запрет въезда.

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В частности, в список внесли депутатов Бундестага Родериха Кизеветтера от ХДС, Ренату Альт от "Свободных демократов", Михаэля Рота от социал-демократов.

В списке также французский министр по вопросам гендерного равенства, многообразия и равных возможностей Изабель Лонви-Ром, бельгийский евродепутат Фредерик Рис, французский евродепутат Янник Жадо, бывшая депутат Национальной ассамблеи Мишель де Вокулер.

Напомним, 20 февраля Совет Европейского Союза в понедельник утвердил ограничительные меры против 32 физических и двух юридических лиц, причастных к нарушению прав человека в стране в связи с антиправительственными протестами.

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Темы: ИрансанкцииЕС
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