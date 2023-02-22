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Хакери зламали систему листування російського Міжнародного інвестбанку в Будапешті

"Європейська правда"Середа, 22 лютого 2023, 08:38
Хакери зламали систему листування російського Міжнародного інвестбанку в Будапешті
скриншот

Невідомі зламали систему листування російського Міжнародного інвестиційного банку в Будапешті і до рук хакерів могли потрапити електронні листи, документація та інша конфіденційна інформація.

Про це повідомляє hvg.hu, пише "Європейська правда".

За даними видання, атака відбулася в день, коли в пресі з'явилася новина про те, що Болгарія припинить своє членство в банку з серпня, залишивши Угорщину єдиним європейським акціонером.

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"Через нинішню чутливість поштових серверів після кібератаки я змушений писати вам з моєї приватної електронної адреси", - так розпочав свою відповідь на запит видання співробітник банку після того, як журналісти поцікавилися, чи можуть вони підтвердити, що фінансова установа зазнала хакерської атаки.

МІБ, який в угорській та міжнародній пресі часто називають російським шпигунським банком, визнав: 17 лютого фінансова установа зазнала кібератаки, "в результаті якої кіберзлочинці здійснили несанкціоновану масову розсилку фальшивих електронних листів від імені деяких посадових осіб банку". З відповіді банку випливає, що у співпраці з угорськими правоохоронними органами банк "вживає всіх необхідних заходів для швидкого розслідування злочину, ідентифікації злочинців і притягнення їх до відповідальності".

Хакери також отримали доступ до внутрішнього листування, документації та конфіденційної інформації. Більшість з них написані російською та англійською мовами, але є також документи, написані угорською мовою.

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Відроджений Владіміром Путіним банк оголосив у 2018 році, що перенесе свою штаб-квартиру до Будапешта. Тоді про фінансову установу поширилася інформація, що вона може навіть служити розвідувальним цілям, але банк неодноразово це заперечував.

Цей ярлик він отримав через те, що у 2019 році угорський парламент, у якому більшість має Фідес, проголосував за те, щоб банк, у якому домінує Росія, користувався повним імунітетом від нагляду угорської влади, а менеджери та гості фінансової установи могли пересуватися Угорщиною, а отже, і Європейським Союзом, відповідно до правил дипломатичного імунітету.

Після російського вторгнення Словаччина та Чехія оголосили про вихід з банку, пізніше Румунія та Болгарія вирішили зробити те саме. Водночас Угорщина залишилася, оскільки штаб-квартира банку досі знаходиться в Будапешті.

Найбільшим акціонером Банку є Росія з 45,44%, за нею йде Угорщина з 25,27%, а далі - неєвропейські держави: Куба - 2,83%, Монголія - 1,8%, В'єтнам - 1,26%. Більше того, найбільший сьогодні кредит у банку в розмірі 100 мільйонів євро також взяла угорська компанія, державна MVM, на модернізацію угорської мережі енергопостачання.

Теми: кібербезпекаУгорщина
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