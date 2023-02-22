Хакеры взломали систему переписки российского Международного инвестбанка в Будапеште

Неизвестные взломали систему переписки российского Международного инвестиционного банка в Будапеште и в руки хакеров могли попасть электронные письма, документация и другая конфиденциальная информация.

Об этом сообщает hvg.hu, пишет "Европейская правда".

По данным издания, атака произошла в день, когда в прессе появилась новость о том, что Болгария прекратит свое членство в банке с августа, оставив Венгрию единственным европейским акционером.

"Из-за нынешней чувствительности почтовых серверов после кибератаки я вынужден писать вам с моего частного электронного адреса", - так начал свой ответ на запрос издания сотрудник банка после того, как журналисты поинтересовались, могут ли они подтвердить, что финансовое учреждение подверглось хакерской атаке.

МИБ, который в венгерской и международной прессе часто называют российским шпионским банком, признал: 17 февраля финансовое учреждение подверглось кибератаке, "в результате которой киберпреступники осуществили несанкционированную массовую рассылку фальшивых электронных писем от имени некоторых должностных лиц банка". Из ответа банка следует, что в сотрудничестве с венгерскими правоохранительными органами банк "принимает все необходимые меры для быстрого расследования преступления, идентификации преступников и привлечения их к ответственности".

Хакеры также получили доступ к внутренней переписке, документации и конфиденциальной информации. Большинство из них написаны на русском и английском языках, но есть также документы, написанные на венгерском языке.

Возрожденный Владимиром Путиным банк объявил в 2018 году, что перенесет свою штаб-квартиру в Будапешт. Тогда о финансовом учреждении распространилась информация, что оно может даже служить разведывательным целям, но банк неоднократно это отрицал.

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Этот ярлык он получил из-за того, что в 2019 году венгерский парламент проголосовал за то, чтобы банк, в котором доминирует Россия, пользовался полным иммунитетом от надзора венгерских властей, а менеджеры и гости финансового учреждения могли передвигаться по Венгрии, а следовательно, и Европейскому Союзу, в соответствии с правилами дипломатического иммунитета.

После российского вторжения Словакия и Чехия объявили о выходе из банка, позже Румыния и Болгария решили сделать то же самое. В то же время Венгрия осталась, поскольку штаб-квартира банка до сих пор находится в Будапеште.

Крупнейшим акционером Банка является Россия с 45,44%, за ней следует Венгрия с 25,27%, а дальше - неевропейские государства: Куба - 2,83%, Монголия - 1,8%, Вьетнам - 1,26%. Более того, самый большой сегодня кредит в банке в размере 100 миллионов евро также взяла венгерская компания, государственная MVM, на модернизацию венгерской сети энергоснабжения.