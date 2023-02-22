Херсон та область під щільним вогнем росіян: цілять по медзакладах, громадських місцях - ОВА

Минулої доби російські загарбники поливали вогнем Херсонщину, боєприпаси розривалися поблизу закладів охорони здоров'я та інфраструктурних об'єктів, на зупинці громадського транспорту було вбито 5 людей.

Джерело: звіти ОВА

Деталі: Херсонщина: російські війська завдали масованого удару з РСЗВ по середмістю Херсона. Уламки ворожих снарядів вбили 5 мирних людей, котрі були на зупинці громадського транспорту у Суворовському районі міста, багато містян дістали поранення.

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Поцілили снаряди й на територію автопарку - там поранені двоє людей. В одному з будинків через влучання російських боєприпасів жінка отримала травми у власній квартирі.

Боєприпаси розривалися й поблизу закладів охорони здоров'я та інфраструктурних об'єктів. Пролунав вибух біля медзакладу - будівля пошкоджена, також обстріляли будівлю Херсонобленерго, є постраждалий.

У місцях влучань палали гаражі та автівки. Поблизу площі Свободи уламок снаряду пошкодив автомобіль, внаслідок чого був поранений чоловік.

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Наразі відомо, що за добу через обстріли армії РФ загинули 5 людей, 21 людина поранена.

Сумщина: вчора протягом дня ворог здійснив обстріли 5 територіальних громад − Есманьської, Білопільської, Новослобідської, Ворожбянської.

Внаслідок мінометного обстрілу села Грабовське Краснопільської територіальної громади близько пошкоджено приватний будинок та господарську будівлю.

Інші дані щодо наслідків уточнюються.

Запорізька: ​​за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Червоне, Білогір'я, Залізничне, Чарівне, Ольгівське, Новоданилівка, Малинівка, Гуляйполе, Оріхів, Кам'янське, Степове, Комишуваха.

Надійшло 12 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів.

Дніпропетровщина: зранку агресор ударив по Нікопольщині з важкої артилерії. Від обстрілів здригнулася Марганецька громада. Попередньо - без постраждалих. Інформація про руйнування уточнюється.

Вчора росіяни знову тероризували Нікопольщину — від ворожих ударів страждали Мирівська, Марганецька громади та Нікополь.

Ворог цілив з важкої артилерії. За вчорашній день випустив понад два десятки снарядів.

Минулося без загибих та поранених.

Харківщина: на Слобожанському напрямку ворожих обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів. Серед них: Стрілеча, Мороховець, Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Волохівка, Бударки, Бологівка та Колодязне.

На Куп’янському напрямку противник здійснив обстріли по районах населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Котлярівка, Куп’янськ і Берестове.

Внаслідок обстрілів смт Вільча Чугуївського району пошкоджено приватне домоволодіння, сталася пожежа. Протягом дня під ворожим вогнем було і м. Вовчанськ. Окупанти обстрілювали житлові будинки у місті.

Внаслідок ракетного обстрілу Куп’янська пошкоджено покриття футбольного поля, трибуну стадіону, дах дитячого павільйону та вікна дитсадка, п'ятиповерховий будинок.

Вдень у смт. Дворічна Куп'янського району зафіксоване пряме влучання у стіну житлового будинку приватного домоволодіння.

Також вчора внаслідок повторних обстрілів приватного житлового сектора у м. Куп’янськ, поранення зазнав цивільний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Луганщина: за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів поблизу Куземівки і Діброви.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли по районах Стельмахівки, Невського, Червонопопівки, Діброви і Білогорівки.

Загалом Лиманський напрямок залишається зосередженням контрударів ворога. За минулу добу росіяни здійснили там 445 артилерійських обстрілів.

Ситуація в області залишається складною.

Донеччина: сьогодні зранку — обстріл з важкої артилерії села Ласточкіне, внаслідок чого отримав поранення місцевий мешканець.

До півночі тривали обстріли та активні бойові дії майже по всій лінії оборони в Очеретинській громаді. Найактивніші — в районі населених пунктів Новобахмутівка, Водяне, Невельське.

Минулої доби — обстріли Часовоярської громади. Місто Часів Яр у результаті обстрілів повністю залишилося без газу.

Впродовж доби - чотири обстріли з боку російських окупаційних військ населених пунктів Курахівської громади: три обстріли смт.Курахівка, один обстріл околиць м.Гірник. Поранених та загиблих немає. Пошкоджено приватні будинки та господарські споруди.

Вночі — обстріли міст Мар'їнка і Красногорівка, в результаті яких зчинилися пожежі у приватних та багатоквартирних будинках.

Ввечорі і вночі — масовані артобстріли Авдіївки.

На Донеччині за добу — 1 загиблий, 1 поранений цивільний.

Миколаївщина: вчора вдень ворог здійснив обстріл населеного пункту Очаківської громади. Одна людина зазнала важких поранень.

Також вчора ворог завдавав ударів з РСЗВ по населеному пункту Куцурубської громади. Влучання зафіксовано по відкритій території. Постраждалих та руйнувань немає.

За інформацією ГШ ЗСУ, також під удар артилерії потрапили райони 18 населених пунктів. Серед них — Михайлівка, Дудчани, Милове, Томарине, Шляхове, Берислав, Миколаївка, Козацьке, Веселе, Антонівка та Велетенське.

З деокупованих територій Херсонщини автотранспортом евакуювали 62 особи, з них 7 — діти.