Херсон и область под плотным огнем россиян: целятся по медучреждениям, общественным местам - ОВА

За прошедшие сутки российские захватчики поливали огнем Херсонщину, боеприпасы разрывались вблизи учреждений здравоохранения и инфраструктурных объектов, на остановке общественного транспорта были убиты 5 человек.

Источник: отчеты ОВА

Детали: Херсонщина: российские войска нанесли массированный удар из РСЗО по центру Херсона. Обломки вражеских снарядов убили 5 мирных людей, которые были на остановке общественного транспорта в Суворовском районе города, многие горожане получили ранения.

Попали снаряды и на территорию автопарка - там ранены два человека. В одном из домов из-за попадания российских боеприпасов женщина получила травмы в собственной квартире.

Боеприпасы разрывались и вблизи учреждений здравоохранения и инфраструктурных объектов. Прозвучал взрыв возле медучреждения - здание повреждено, также обстреляли здание Херсоноблэнерго, есть пострадавший.

В местах попаданий горели гаражи и машины. Вблизи площади Свободы осколок снаряда повредил автомобиль, в результате чего был ранен мужчина.

Известно, что за сутки из-за обстрелов армии РФ погибли 5 человек, 21 человек ранен.

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Сумщина: вчера в течение дня враг совершил обстрелы 5 территориальных громад - Есманьской, Белопольской, Новослободской, Ворожбянской.

В результате минометного обстрела села Грабовское Краснопольской территориальной громады около повреждены частный дом и хозяйственное здание.

Другие данные о последствиях уточняются.

Запорізька: ​​за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Червоне, Білогір'я, Залізничне, Чарівне, Ольгівське, Новоданилівка, Малинівка, Гуляйполе, Оріхів, Кам'янське, Степове, Комишуваха.

Надійшло 12 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів.

Днепропетровщина: утром агрессор ударил по Никопольщине из тяжелой артиллерии. От обстрелов содрогнулась Марганецкая громада. Предварительно - без пострадавших. Информация о разрушениях уточняется.

Вчера россияне снова терроризировали Никопольщину - от вражеских ударов страдали Мировская, Марганецкая громады и Никополь.

Враг целился из тяжелой артиллерии. За вчерашний день выпустил более двух десятков снарядов.

Без погибших и раненых.

Харьковщина: на Слобожанском направлении вражеских обстрелов подверглись более 20 населенных пунктов. Среди них: Стрелечья, Мороховец, Старица, Волчанск, Волчанские Хутора, Волоховка, Бударки, Бологовка и Колодязное.

На Купянском направлении противник совершил обстрелы по районам населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Котляровка, Купянск и Берестовое.

В результате обстрелов пгт Вильча Чугуевского района повреждено частное домовладение, произошел пожар. В течение дня под вражеским огнем был и г. Волчанск. Оккупанты обстреливали жилые дома в городе.

В результате ракетного обстрела Купянска повреждено покрытие футбольного поля, трибуна стадиона, крыша детского павильона и окна детсада, пятиэтажный дом.

Днем в пгт. Двуречная Купянского района зафиксировано прямое попадание в стену жилого дома частного домовладения.

Также вчера в результате повторных обстрелов частного жилого сектора в г. Купянск, ранения получил гражданский мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Луганщина: за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов вблизи Куземовки и Дибровы.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы по районам Стельмаховки, Невского, Червонопоповки, Дибровы и Белогоровки.

В общем Лиманское направление остается сосредоточением контрударов врага. За минувшие сутки россияне совершили там 445 артиллерийских обстрелов.

Ситуация в области остается сложной.

Донетчина: сегодня утром - обстрел из тяжелой артиллерии села Ласточкино, в результате чего получил ранения местный житель.

До полуночи продолжались обстрелы и активные боевые действия почти по всей линии обороны в Очеретинской громаде. Самые активные - в районе населенных пунктов Новобахмутовка, Водяное, Невельское.

За прошедшие сутки - обстрелы Часовоярской громады. Город Часов Яр в результате обстрелов полностью остался без газа.

В течение суток - четыре обстрела со стороны российских оккупационных войск населенных пунктов Кураховской громады: три обстрела пгт.Кураховка, один обстрел окрестностей г.Горняк. Раненых и погибших нет. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

Ночью - обстрелы городов Марьинка и Красногоровка, в результате которых начались пожары в частных и многоквартирных домах.

Вечером и ночью - массированные артобстрелы Авдеевки.

На Донетчине за сутки - 1 погибший, 1 раненый гражданский.

Николаевщина: вчера днем враг совершил обстрел населенного пункта Очаковской громады. Один человек получил тяжелые ранения.

Также вчера враг наносил удары из РСЗО по населенному пункту Куцурубской громады. Попадание зафиксировано по открытой территории. Пострадавших и разрушений нет.

По информации ГШ ВСУ, также под удар артиллерии попали районы 18 населенных пунктов. Среди них - Михайловка, Дудчаны, Меловое, Томарино, Шляховое, Берислав, Николаевка, Казацкое, Веселое, Антоновка и Велетенское.

С деоккупированных территорий Херсонщины автотранспортом эвакуировали 62 человека, из них 7 - дети.