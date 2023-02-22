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У Румунії стався новий землетрус магнітудою більше 4

"Європейська правда"Середа, 22 лютого 2023, 09:10

У Румунії вранці 22 лютого стався землетрус магнітудою 4,1, добре відчутний для мешканців поблизу епіцентру. 

Про це повідомляє Digi24 на основі заяви національного інституту геофізики, пише "Європейська правда".

Епіцентр поштовхів, що сталися близько 9 ранку, розташовувався на глибині близько 108 км на території жудця Годж, що на південному заході країни біля кордону з Сербією. Землетрус налякав місцевих мешканців, люди вибігли на вулицю. 

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Перед тим близько пів на третю ночі там само зафіксували поштовхи магнітудою 2,2. 

Нагадаємо, 13-14 лютого у цьому ж районі сталися потужніші землетруси магнітудою 5,2 та 5,7, епіцентри обох розташовувались менш ніж за 20 км одне від одного. Після основних поштовхів фіксували сотні афтершоків. 

6 лютого, коли на південному сході Туреччини й півночі Сирії стався руйнівний землетрус магнітудою більше 7, у Румунії в сейсмічній зоні Вранча фіксували поштовхи магнітудою 4,6.

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Теми: Румуніяземлетрус
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