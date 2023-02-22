В Румынии произошло новое землетрясение магнитудой более 4

В Румынии утром 22 февраля произошло землетрясение магнитудой 4,1, хорошо ощутимое для жителей вблизи эпицентра.

Об этом сообщает Digi24 на основе заявления национального института геофизики, пишет "Европейская правда".

Эпицентр толчков, произошедших около 9 утра, располагался на глубине около 108 км на территории жудеца Годж, что на юго-западе страны у границы с Сербией. Землетрясение напугало местных жителей, люди выбежали на улицу.

Перед тем около половины третьего ночи там же зафиксировали толчки магнитудой 2,2.

Напомним, 13-14 февраля в этом же районе произошли более мощные землетрясения магнитудой 5,2 и 5,7, эпицентры обоих располагались менее чем в 20 км друг от друга. После основных толчков фиксировали сотни афтершоков.

6 февраля, когда на юго-востоке Турции и севере Сирии произошло разрушительное землетрясение магнитудой более 7, в Румынии в сейсмической зоне Вранча фиксировали толчки магнитудой 4,6.