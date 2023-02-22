Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський планує відвідати саміт НАТО у Вільнюсі - посол

Середа, 22 лютого 2023, 10:28
скриншот

Президент України Володимир Зеленський планує особисто відвідати саміт НАТО у Вільнюсі в липні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомив в інтерв'ю BNS посол України в Литві Петро Бешта.

"Ми це плануємо. Перше, що нам потрібно - це запрошення, тому що Україна не є членом НАТО. Ми сподіваємося отримати його і сподіваємося на кардинальну зміну ситуації, пов'язану з війною в Україні", - сказав дипломат, відповідаючи на запитання, чи буде президент на саміті.

З початку російського вторгнення 24 лютого минулого року Зеленський відвідав США, Велику Британію, Францію та Брюссель.

За словами посла, ці візити, які розпочалися наприкінці 2022 року, були радше винятками, оскільки Зеленський має залишатися в Києві.

"Ми очікуємо дуже чіткого формулювання на зустрічі у Вільнюсі, що, як тільки закінчиться війна, Україна стане членом НАТО", - сказав Бешта.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що нині пріоритетом для Альянсу є не членство України, а допомога їй із тим, щоб вона перемогла у повномасштабній війні проти Росії.

ВІДЕО ДНЯ

30 вересня 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив про підписання Україною заявки на пришвидшений вступ до Північноатлантичного альянсу.

Підтримайте УП на Patreon

Теми: ЗеленськийНАТО
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Китай представив свій "мирний план" із 12 пунктів щодо війни Росії в Україні

Нуланд в інтерв’ю росЗМІ назвала умову для переговорів США й Росії

відеоЗеленський про Ставку: Важко, болісно, але робимо все, щоб вистояти

ООН схвалила українську "формулу миру", шкідливі поправки "збили"

Зеленський: Путін досі хоче захопити Київ

Джонсон хоче стати генсеком НАТО

Усі новини...
Зеленський
Зеленський збирав Ставку: Залужний доповів про загальну ситуацію на фронті
Зеленський назвав дату голосування за українську "формулу миру" в ООН
Зеленський прокоментував "мирний план" Китаю: У нас є своя "формула миру"
Останні новини
09:16
фото У Києві проходить пам’ятний захід до річниці війни: присутні Зеленський і Залужний
09:08
Розвідка Британії нагадала, як Кремль за 9 років агресії змінював тактику щодо України
09:00
відеоПрезидентка Єврокомісії: Рік героїчного українського опору, попереду нас чекає майбутнє єдності
08:40
Австралія та Нова Зеландія оголосили про нові санкції проти РФ у річницю вторгнення
08:34
Мінус 970 окупантів за добу: втрати росіян сягнули 146 820 військових – Генштаб
08:21
На Донеччині за добу росіяни вбили двох цивільних – ОВА
08:08
КНДР провела випробування чотирьох крилатих ракет для демонстрації ядерної контратаки
07:48
З важкої артилерії росіяни били вночі по Нікополю і громадах
07:35
ЄС не узгодив нові санкції проти РФ через Польщу, яка вимагає їх посилення
07:30
У регіонах російського Кавказу проводять приховану мобілізацію, вербують в’язнів – штаб
Усі новини...