Зеленский планирует посетить саммит НАТО в Вильнюсе - посол

Президент Украины Владимир Зеленский планирует лично посетить саммит НАТО в Вильнюсе в июле.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщил в интервью BNS посол Украины в Литве Петр Бешта.

"Мы это планируем. Первое, что нам нужно - это приглашение, потому что Украина не является членом НАТО. Мы надеемся получить его и надеемся на кардинальное изменение ситуации, связанной с войной в Украине", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, будет ли президент на саммите.

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С начала российского вторжения 24 февраля прошлого года Зеленский посетил США, Великобританию, Францию и Брюссель.

По словам посла, эти визиты, которые начались в конце 2022 года, были скорее исключениями, поскольку Зеленский должен оставаться в Киеве.

"Мы ожидаем очень четкой формулировки на встрече в Вильнюсе, что, как только закончится война, Украина станет членом НАТО", - сказал Бешта.

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Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что сейчас приоритетом для Альянса является не членство Украины, а помощь ей с тем, чтобы она победила в полномасштабной войне против России.

30 сентября 2022 года президент Владимир Зеленский объявил о подписании Украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантический альянс.