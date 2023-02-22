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Посли ЄС узгодили продовження санкцій проти Лукашенка та його оточення

"Європейська правда"Середа, 22 лютого 2023, 12:50

Посли країн Європейського союзу на зустрічі в середу узгодили продовження санкцій проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, повідомляє "Європейська правда".

"Посли ЄС погодили продовження на 1 рік візових заборон/замороження активів для 195 осіб та 34 організацій з Білорусі, включно з Лукашенком та його найближчим оточенням", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що білоруські та литовські активісти виявили ланцюжок компаній, які, вочевидь, допомагали продавати білоруські добрива до Європи в обхід санкцій ЄС. 

Нагадаємо, ЗМІ опублікували розслідування про те, як російська влада склала детальний план того, як Кремль планує встановити повний контроль над Білоруссю протягом наступного десятиліття під приводом злиття двох країн.

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Теми: Лукашенкосанкції
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