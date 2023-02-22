Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Посли ЄС узгодили продовження санкцій проти Лукашенка та його оточення

"Европейская правда"Среда, 22 февраля 2023, 11:50

Посли країн Європейського союзу на зустрічі в середу узгодили продовження санкцій проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, повідомляє "Європейська правда".

"Посли ЄС погодили продовження на 1 рік візових заборон/замороження активів для 195 осіб та 34 організацій з Білорусі, включно з Лукашенком та його найближчим оточенням", - йдеться у повідомленні.

Реклама:

Раніше повідомлялося, що білоруські та литовські активісти виявили ланцюжок компаній, які, вочевидь, допомагали продавати білоруські добрива до Європи в обхід санкцій ЄС. 

Нагадаємо, ЗМІ опублікували розслідування про те, як російська влада склала детальний план того, як Кремль планує встановити повний контроль над Білоруссю протягом наступного десятиліття під приводом злиття двох країн.

Читайте також: Блокада Лукашенка: які наслідки матиме закриття Польщею кордону з Білоруссю

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Лукашенкосанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
Лукашенко
"Вагнеровцы" из Беларуси никуда не убегают – Лукашенко
Лукашенко заявил, что не давал гарантий безопасности Пригожину, и отбеливает Путина
Лукашенко поздравил украинцев и посоветовал использовать соседство для прекращения "конфронтации" 
Последние новости
08:49
дополнено от 06:29Оккупанты нанесли удары по Харькову: один погибший, 8 раненых − ОВА
08:47
СМИ: В Одессе загорелась многоэтажка, в Днепре – ТЦ
08:42
Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки
08:36
Во Львове − попадание в жилой дом и пожар в лицее: есть пострадавшие
08:29
Глава МВД Эстонии уточнил свое заявление о помощи Украине с мобилизацией
08:15
обновленоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА
08:13
В Будапеште Дунай вышел из берегов, уровень воды – самый высокий с 2013 года
08:11
ВСУ уничтожили 850 оккупантов и 26 артиллерийских систем за сутки
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы
Все новости...
Реклама: