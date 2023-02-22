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Білоруські прикордонники скаржаться на українців: Показують "непристойні жести"

Євген КізіловСереда, 22 лютого 2023, 16:02
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Прикордонників Білорусі, яка вже рік є стартовим майданчиком для російських атак на Україну, засмучує той факт, що українські колеги ображають їх своїми жестами.

Джерело: Прикордонний комітет Білорусі в Telegram

Дослівно: "Відзначаються провокаційні дії з боку представників українських збройних формувань. Люди в незрозумілій військовій формі продовжують демонструвати загрозливі та непристойні жести на адресу білоруських прикордонників...

Подібна девіантна поведінка стала нормою для озброєних людей, які охороняють український кордон".

Деталі: Крім того, білоруські стражі кордону скаржаться на те, що українські бійці мінують прикордонну територію.

Вони навіть роблять вигляд, що не розуміють, навіщо це робиться.

Дослівно: "Черговий факт мінування зафіксовано 22 лютого. Українські військові демонстративно розкладали на дорожньому полотні протитанкові міни перед автодорожнім пунктом пропуску Виступовичі (з білоруського боку - Нова Рудня).  Аналогічні дії фіксувалися в липні минулого року перед цим же пунктом пропуску…

ВІДЕО ДНЯ

Питання: чим викликана необхідність укладання на дорогу ще одного ряду мін?"

Нагадаємо: Наприкінці лютого 2022 року російські війська вторглися в Україну, зокрема, з території Білорусі. Вони тимчасово захопили українські землі на північ від Києва, вчинивши там безліч звірств щодо мирного населення.

Небезпека повторного вторгнення з Білорусі зберігається досі. Ба більше, є ймовірність, що цього разу в Україну увійдуть і білоруські війська.

Як раніше пояснювали в Прикордонній службі України, українські військові мінують окремі ділянки кордону з Білоруссю не для захоплення цієї країни, а щоби захиститися від агресорів.

Теми: БілоруськордонУкраїна
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