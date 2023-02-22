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Белорусские пограничники жалуются на украинцев: Показывают "неприличные жесты"

Евгений КизиловСреда, 22 февраля 2023, 15:02
Белорусские пограничники жалуются на украинцев: Показывают неприличные жесты
скриншот

Пограничников Беларуси, которая уже год является стартовой площадкой для российских атак на Украину, расстраивает тот факт, что украинские коллеги оскорбляют их своими жестами.

Источник: Пограничный комитет Беларуси в Telegram

Дословно: "Отмечаются провокационные действия со стороны представителей украинских вооруженных формирований. Люди в непонятной военной форме продолжают демонстрировать угрожающие и неприличные жесты в адрес белорусских пограничников…

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Подобное девиантное поведение стало нормой для вооруженных людей, охраняющих украинскую границу".

Детали: Кроме того, белорусские стражи границы жалуются на то, что украинские бойцы минируют приграничную территорию.

Они даже делают вид, что не понимают, зачем это делается.

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Дословно: "Очередной факт минирования зафиксирован 22 февраля. Украинские военные демонстративно раскладывали на дорожном полотне противотанковые мины перед автодорожным пунктом пропуска Выступовичи (с белорусской стороны – Новая Рудня).  Аналогичные действия фиксировались в июле прошлого года перед этим же пунктом пропуска…

Вопрос: чем вызвана необходимость укладки на дорогу еще одного ряда мин?"

Напомним: В конце февраля 2022 года российские войска вторглись в Украину в том числе с территории Беларуси. Они временно захватили украинские земли на север от Киева, совершив там множество зверств по отношению к мирному населению.

Опасность повторного вторжения из Беларуси сохраняется до сих пор. Более того, есть вероятность, что в этот раз в Украину войдут и белорусские войска.

Как ранее объясняли в Пограничной службе Украины, украинские военные минируют отдельные участки границы с Беларусью не для захвата этой страны, а чтобы защититься от агрессоров.

Темы: БеларусьграницаУкраина
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