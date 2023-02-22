Ексміністру інфраструктури Пивоварському оголосили підозру 

Андрій Пивоварський, 2016 рік, фото з його Facebook

Колишньому міністру інфраструктури України Андрію Пивоварському та його колишньому першому заступнику повідомили про підозру у зловживанні владою та службовим становищем, які завдали державі понад 30 мільйонів доларів США збитків.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Деталі: 22 лютого 2023 року детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурора САП повідомили про підозру цим ексчиновникам. Імена фігурантів САП не називає, але йдеться про Пивоварського та його заступника, який також був головою Тарифної ради Міністерства інфраструктури.

Дії колишніх посадовців кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Оскільки місцеперебування колишнього першого заступника міністра не встановлене, йому про підозру повідомили у порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.

У 2015 році міністр спільно зі своїм заступником, який також був головою Тарифної ради Мінінфраструктури, видав наказ, який дозволяв приватним компаніям стягувати половину ставки корабельного збору із суден в морському порту "Південний".

Цей наказ було видано попри те, що акваторія морського порту "Південний" є державною власністю та перебуває у користуванні "АМПУ" – і право на збори належить виключно державному підприємству.

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За тим наказом держпідприємству призначалась усього частина коштів, а інша частина стягувалась приватними компаніями. У результаті, державі було завдано понад 30 млн дол. США збитків, що підтверджено відповідними висновками експертиз.

Досудове розслідування у справі триває, встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину.

Довідка: Андрій Пивоварський був міністром інфраструктури в уряді Арсенія Яценюка (з 02.12.2014 до 14.04.2016). 14 квітня 2016 року Верховна Рада відправила у відставку Кабінет міністрів на чолі з Яценюком.