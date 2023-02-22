Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Экс-министру инфраструктуры Пивоварскому объявили о подозрении 

Елена РощинаСреда, 22 февраля 2023, 19:30
Андрей Пивоварский, 2016 год, фото из его Facebook

Бывшему министру инфраструктуры Украины Андрею Пивоварскому и его бывшему первому заместителю сообщили о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением, которые нанесли государству более 30 миллионов долларов США убытков.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура

Детали: 22 февраля 2023 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокурора САП сообщили о подозрении этим экс-чиновникам. Имена фигурантов САП не называет, но речь идет о Пивоварском и его заместителе, который также был главой Тарифного совета Министерства инфраструктуры. 

Действия бывших должностных лиц квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 УК Украины.

Поскольку местонахождение бывшего первого заместителя министра не установлено, ему о подозрении сообщили в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины.

В 2015 году министр совместно со своим заместителем, который также был главой Тарифного совета Мининфраструктуры, издал приказ, который позволял частным компаниям взимать половину ставки корабельного сбора с судов в морском порту "Южный". 

Этот приказ был издан несмотря на то, что акватория морского порта "Южный" является государственной собственностью и находится в пользовании "АМПУ" – и право на сборы принадлежит исключительно государственному предприятию.

ВИДЕО ДНЯ

Согласно тому приказу госпредприятию предназначалась всего часть средств, а другая часть взималась частными компаниями. В результате, государству было нанесено более 30 млн долл. США убытков, что подтверждено соответствующими выводами экспертиз.

Досудебное расследование по делу продолжается, устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению этого преступления.

Справка: Андрей Пивоварский был министром инфраструктуры в правительстве Арсения Яценюка (с 02.12.2014 по 14.04.2016). 14 апреля 2016 года Верховная Рада отправила в отставку Кабинет министров во главе с Яценюком.

Темы: МининфраструктурыПивоварскийАнтикоррупционная прокуратураНАБУ
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Китай представил свой "мирный план" из 12 пунктов по поводу войны России в Украине

Нуланд в интервью росСМИ назвала условие для переговоров США и России

видеоЗеленский о Ставке: Тяжело, болезненно, но делаем все, чтобы выстоять

ООН одобрила украинскую "формулу мира", вредные поправки "сбили"

Зеленский: Путин до сих пор хочет захватить Киев

Джонсон хочет стать генсеком НАТО

Все новости...
Мининфраструктуры
Комитет Рады по нацбезопасности обсудит закупки Минобороны и военно-врачебные комиссии
Зеленский прокомментировал увольнение замминистра, обещает мощные шаги
Задержание заместителя министра: НАБУ рассказало детали схемы с генераторами
Последние новости
06:38
Силы обороны за сутки отбили около 100 вражеских атак – сводка
06:10
Польша высылает военного атташе Беларуси
05:20
Кремль создает условия для провокаций на границе Черниговщины и в Молдове – ISW
04:25
Китай представил свой "мирный план" из 12 пунктов по поводу войны России в Украине
03:47
Более 90 раз россияне били по Сумщине, сбрасывали мины и ВОГ
02:58
Китай может предоставить России ударные беспилотники – СМИ
02:27
Венгрия направит делегации в Финляндию и Швецию перед одобрением их вступления в НАТО
01:58
США в пятницу объявят новый пакет военной помощи Украине на $2 млрд – CNN
01:27
В драматической серии пенальти "Шахтер" обыграл "Ренн" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
01:14
Швеция выделяет еще более 47 млн евро на помощь Украине
Все новости...