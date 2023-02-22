Экс-министру инфраструктуры Пивоварскому объявили о подозрении 

Андрей Пивоварский, 2016 год, фото из его Facebook

Бывшему министру инфраструктуры Украины Андрею Пивоварскому и его бывшему первому заместителю сообщили о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением, которые нанесли государству более 30 миллионов долларов США убытков.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура

Детали: 22 февраля 2023 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокурора САП сообщили о подозрении этим экс-чиновникам. Имена фигурантов САП не называет, но речь идет о Пивоварском и его заместителе, который также был главой Тарифного совета Министерства инфраструктуры.

Действия бывших должностных лиц квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 УК Украины.

Поскольку местонахождение бывшего первого заместителя министра не установлено, ему о подозрении сообщили в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины.

В 2015 году министр совместно со своим заместителем, который также был главой Тарифного совета Мининфраструктуры, издал приказ, который позволял частным компаниям взимать половину ставки корабельного сбора с судов в морском порту "Южный".

Этот приказ был издан несмотря на то, что акватория морского порта "Южный" является государственной собственностью и находится в пользовании "АМПУ" – и право на сборы принадлежит исключительно государственному предприятию.

ВИДЕО ДНЯ

Согласно тому приказу госпредприятию предназначалась всего часть средств, а другая часть взималась частными компаниями. В результате, государству было нанесено более 30 млн долл. США убытков, что подтверждено соответствующими выводами экспертиз.

Досудебное расследование по делу продолжается, устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению этого преступления.

Справка: Андрей Пивоварский был министром инфраструктуры в правительстве Арсения Яценюка (с 02.12.2014 по 14.04.2016). 14 апреля 2016 года Верховная Рада отправила в отставку Кабинет министров во главе с Яценюком.