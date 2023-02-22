Экс-министру инфраструктуры Пивоварскому объявили о подозрении 

Андрей Пивоварский, 2016 год, фото из его Facebook

Бывшему министру инфраструктуры Украины Андрею Пивоварскому и его бывшему первому заместителю сообщили о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением, которые нанесли государству более 30 миллионов долларов США убытков.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура

Детали: 22 февраля 2023 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокурора САП сообщили о подозрении этим экс-чиновникам. Имена фигурантов САП не называет, но речь идет о Пивоварском и его заместителе, который также был главой Тарифного совета Министерства инфраструктуры.

Реклама:

Действия бывших должностных лиц квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 УК Украины.

Поскольку местонахождение бывшего первого заместителя министра не установлено, ему о подозрении сообщили в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины.

В 2015 году министр совместно со своим заместителем, который также был главой Тарифного совета Мининфраструктуры, издал приказ, который позволял частным компаниям взимать половину ставки корабельного сбора с судов в морском порту "Южный".

ВИДЕО ДНЯ

Этот приказ был издан несмотря на то, что акватория морского порта "Южный" является государственной собственностью и находится в пользовании "АМПУ" – и право на сборы принадлежит исключительно государственному предприятию.

Согласно тому приказу госпредприятию предназначалась всего часть средств, а другая часть взималась частными компаниями. В результате, государству было нанесено более 30 млн долл. США убытков, что подтверждено соответствующими выводами экспертиз.

Досудебное расследование по делу продолжается, устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению этого преступления.

Справка: Андрей Пивоварский был министром инфраструктуры в правительстве Арсения Яценюка (с 02.12.2014 по 14.04.2016). 14 апреля 2016 года Верховная Рада отправила в отставку Кабинет министров во главе с Яценюком.