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Структури засновника ПВК "Вагнера" втручались у вибори в Естонії – розслідування

"Європейська правда"Середа, 22 лютого 2023, 18:59

Пов’язані з російським олігархом із засновником приватної військової компанії "Вагнера" Євгенієм Пригожиним структури розробили й частково втілили в життя план із втручання в політичне життя Естонії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в розслідуванні газети Eesti Päevaleht, яка проаналізувала й опублікувала внутрішні документи структур Пригожина.

Журналісти Eesti Päevaleht отримали ці матеріали від європейських видань, що вже підготували власні розслідування про ПВК "Вагнера".

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На підставі вивчених документів Eesti Päevaleht робить висновок, що щонайменше частину описаних у них операцій реалізували перед виборами до парламенту Естонії в березні та виборами до Європарламенту в травні 2019 року.

Згідно з одним із документів, що потрапили до журналістів, у серпні 2018 року співробітники однієї зі структур Пригожина вирушили в "секретне відрядження" до Естонії, де придбали 52 місцеві SIM-карти, на які зареєстрували щонайменше 30 облікових записів у Facebook.

Оформлені на куплені в Естонії SIM-картки акаунти з'явилися у Facebook уже у вересні. Фейкові "естонці" публікували численні пости, спрямовані на розпалювання євроскептицизму та очорнення керівництва країни. А в жовтні 2018-го у Facebook було створено групу Estoners, якою керували кілька з пов'язаних із Пригожиним акаунтів і яка доволі швидко набрала 2 тисячі підписників. Її, як і профілі адміністраторів, видалили модератори соцмережі лише на початку наступного року.

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Структурам Пригожина також було поставлено завдання завербувати носіїв естонської мови, які могли б зробити фейкові акаунти схожішими на реальні. Для охочих пропонували й офлайн-роботу, наприклад, розклеювання стікерів і розповсюдження листівок у поштових скриньках (чи були ці ідеї реалізовані, журналістам встановити не вдалося).

У секретному плані також містились пропозиції дискредитувати опонентів EKRE: приміром, лідерку "Партії реформ" Каю Каллас пропонується представляти у соцмережах як несамостійного політика і корупціонерку, яка обслуговує інтереси "західних глобалістів".

Ідентичні публікації на той час виходили і на порталах, пов'язаних з EKRE, але, підкреслюють автори розслідування, це могло бути і збігом, оскільки партія і Кальюлайд уже досить давно і відкрито ворогують.

Раніше естонська консервативна та євроскептична народна партія EKRE спростувала твердження, нібито засновник приватної військової компанії "Вагнера" Євгеній Пригожин у 2019 році планував здійснити за посередництва політсили інформаційну операцію.

Наступні парламентські вибори в Естонії відбудуться на початку березня. За даними соціологів, EKRE – друга за популярністю політична сила в країні, за неї планують проголосувати близько 20% виборців. З істотним відривом (лідирує в передвиборчих опитуваннях "Партія реформ" на чолі з прем'єр-міністром Каєю Каллас.

Більше читайте про них у матеріалі: Атака фейками: як РФ намагається вплинути на результати виборів в Естонії.

Теми: ВагнерЕстоніявибори
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