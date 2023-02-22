Структури засновника ПВК "Вагнера" втручались у вибори в Естонії – розслідування

Пов’язані з російським олігархом із засновником приватної військової компанії "Вагнера" Євгенієм Пригожиним структури розробили й частково втілили в життя план із втручання в політичне життя Естонії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в розслідуванні газети Eesti Päevaleht, яка проаналізувала й опублікувала внутрішні документи структур Пригожина.

Журналісти Eesti Päevaleht отримали ці матеріали від європейських видань, що вже підготували власні розслідування про ПВК "Вагнера".

На підставі вивчених документів Eesti Päevaleht робить висновок, що щонайменше частину описаних у них операцій реалізували перед виборами до парламенту Естонії в березні та виборами до Європарламенту в травні 2019 року.

Згідно з одним із документів, що потрапили до журналістів, у серпні 2018 року співробітники однієї зі структур Пригожина вирушили в "секретне відрядження" до Естонії, де придбали 52 місцеві SIM-карти, на які зареєстрували щонайменше 30 облікових записів у Facebook.

Оформлені на куплені в Естонії SIM-картки акаунти з'явилися у Facebook уже у вересні. Фейкові "естонці" публікували численні пости, спрямовані на розпалювання євроскептицизму та очорнення керівництва країни. А в жовтні 2018-го у Facebook було створено групу Estoners, якою керували кілька з пов'язаних із Пригожиним акаунтів і яка доволі швидко набрала 2 тисячі підписників. Її, як і профілі адміністраторів, видалили модератори соцмережі лише на початку наступного року.

Структурам Пригожина також було поставлено завдання завербувати носіїв естонської мови, які могли б зробити фейкові акаунти схожішими на реальні. Для охочих пропонували й офлайн-роботу, наприклад, розклеювання стікерів і розповсюдження листівок у поштових скриньках (чи були ці ідеї реалізовані, журналістам встановити не вдалося).

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У секретному плані також містились пропозиції дискредитувати опонентів EKRE: приміром, лідерку "Партії реформ" Каю Каллас пропонується представляти у соцмережах як несамостійного політика і корупціонерку, яка обслуговує інтереси "західних глобалістів".

Ідентичні публікації на той час виходили і на порталах, пов'язаних з EKRE, але, підкреслюють автори розслідування, це могло бути і збігом, оскільки партія і Кальюлайд уже досить давно і відкрито ворогують.

Раніше естонська консервативна та євроскептична народна партія EKRE спростувала твердження, нібито засновник приватної військової компанії "Вагнера" Євгеній Пригожин у 2019 році планував здійснити за посередництва політсили інформаційну операцію.

Наступні парламентські вибори в Естонії відбудуться на початку березня. За даними соціологів, EKRE – друга за популярністю політична сила в країні, за неї планують проголосувати близько 20% виборців. З істотним відривом (лідирує в передвиборчих опитуваннях "Партія реформ" на чолі з прем'єр-міністром Каєю Каллас.

Більше читайте про них у матеріалі: Атака фейками: як РФ намагається вплинути на результати виборів в Естонії.